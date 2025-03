Allerta precipitazioni e vento con maltempo in arrivo dal 10 marzo: le previsioni meteo e le Regioni a rischio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per lunedì 10 marzo la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo con previsioni di temporali nel centro-nord: precipitazioni intense, vento forte e maltempo sono attesi in gran parte dell’Italia. I fenomeni colpiranno prima il nord-ovest, per poi estendersi alle regioni tirreniche e interne del centro.

Maltempo in arrivo, precipitazioni e vento intenso

Un’intensa perturbazione sta per colpire l’Italia, con la Protezione civile che ha emesso per lunedì 10 marzo, un’allerta meteo gialla per temporali su otto regioni del centro-nord.

Le previsioni indicano un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche, con forti piogge e nubifragi che inizieranno a interessare il nord-ovest, per poi diffondersi nel resto del settentrione e nelle aree tirreniche e centrali.

Fonte foto: ANSA

Fra le Regioni a maggiore rischio maltempo c’è la Toscana

Allerta in Toscana, Liguria e altre 6 Regioni

Le Regioni maggiormente a rischio idraulico e idrogeologico, in base alle valutazioni del Dipartimento della Protezione Civile, sono 8. Nel dettaglio, si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria.

Questa è solo la prima di una serie di perturbazioni atlantiche che, nelle prossime settimane, porteranno condizioni meteo avverse soprattutto al nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Il bollettino della Protezione Civile

Di seguito il bollettino completo dell’allerta meteo per lunedì 10 marzo. Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese.

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo : Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo : Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Belbo e Bormida, Scrivia Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Previsioni meteo per lunedì 10 marzo

Le previsioni meteorologiche per lunedì 10 marzo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso o coperto al nord, con piogge diffuse, talvolta particolarmente forti in Liguria. Sull’arco alpino occidentale sono attese nevicate sopra i 1300 metri.

Temporali e rovesci interesseranno anche la Sardegna e le zone tirreniche del Centro, con un miglioramento in serata. Al sud, invece, il cielo sarà coperto già dal tardo mattino, con piogge e temporali a partire dal pomeriggio, anche di forte intensità in alcune aree.