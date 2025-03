Bimbo di 2 anni grave ad Alessandria dopo la caduta dal terzo piano, in casa con lui c'era la mamma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Grande apprensione nel quartiere Cristo di Alessandria, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal terzo piano di un’abitazione in via Gandolfi 14. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito allo sguardo della madre, impegnata ad allattare un altro figlio, ed è caduto nel vuoto da una finestra. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale di Alessandria.

Bimbo cade dal balcone ad Alessandria

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 marzo, come riportato da LaPresse.

Il bambino, di origine marocchina, si trovava in casa con la madre e il fratellino neonato quando, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto.

Immediato l’intervento del 118, che ha stabilizzato il piccolo prima del trasporto in ospedale. Nel frattempo, i Carabinieri hanno transennato l’area per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I primi soccorsi della nonna

Ad accorgersi della caduta è stata la nonna, che vive in un palazzo vicino. La donna è corsa nel cortile e ha cercato di soccorrere il bambino, sollevandolo e spostandolo di qualche metro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il piccolo prima di trasportarlo in ospedale.

Cosa sarebbe successo

Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le prime informazioni indicano che il bambino si sarebbe arrampicato fino alla finestra, forse approfittando di un momento di distrazione della madre.

Gli inquirenti stanno cercando di accertare eventuali responsabilità e verificare se l’abitazione fosse dotata di sistemi di sicurezza adeguati.

Il malore della madre

Il quartiere Cristo di Alessandria è sotto shock per quanto accaduto. I vicini raccontano di una scena straziante e di una madre sotto choc, tanto da aver avuto bisogno di assistenza medica ed essere stata trasportata in ospedale.

La speranza di tutti è che il piccolo possa superare la notte e che i medici riescano a stabilizzare la sua situazione. Le prossime ore saranno decisive per il suo destino.