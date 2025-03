L'appello di Pietro Orlandi a Papa Francesco: "Scrive l'Angelus? Può scrivere la verità su Emanuela"

Mentre i bollettini sulla salute di Papa Francesco scandiscono il 24esimo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli Pietro Orlandi continua con i suoi appelli al Pontefice affinché venga fuori la verità sulla sorella Emanuela. Il fratello della ragazza scomparsa nel 1983 a Roma, quando aveva appena 15 anni, lancia un appello sui social: “Se ha la forza di scrivere il testo dell’Angelus spero ancora trovi la forza di scrivere un altro testo”.

L’appello di Pietro Orlandi

Dopo un primo appello lanciato il 2 marzo, domenica 9 Pietro Orlandi rilancia il suo invito rivolto proprio a Papa Francesco. Il Santo Padre, attualmente, si trova al suo 24esimo giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma per curare la polmonite bilaterale che lo ha colpito.

“Papa Francesco oggi ha scritto il testo dell’Angelus. Se ha la forza di scrivere il testo dell’Angelus spero ancora trovi la forza di scrivere un altro testo, quello che tutti noi aspettiamo“, scrive Pietro Orlandi.

Poi continua: “Almeno lo faccia per mia madre che ha qualche anno in più di lui e non può aspettare in eterno, perché nessuno è eterno“.

Il 2 marzo aveva sottolineato che un passo in avanti del Papa sul caso Orlandi “farebbe la storia del suo pontificato” e soprattutto farebbe la differenza “dalle scelte di chi l’ha preceduto”.

La morte di Sabrina Minardi

L’8 marzo, a 65 anni, è morta Sabrina Minardi. L’ex amante di Enrico “Renatino” De Pedis nel 2008 aveva contribuito all’apertura della seconda inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi dopo aver riferito agli inquirenti che la Banda della Magliana fosse coinvolta nella scomparsa.

Appresa la notizia, sui social Pietro Orlandi ha fatto sue le parole della giornalista Raffaella Notariale che per prima era riuscita a intervistarla sul caso Orlandi. Minardi è “morta serenamente come chi sa di aver detto la verità”, ha scritto Notariale, ricordando gli “spunti che ha offerto alle indagini” e che “chi avrebbe dovuto e potuto coglierli e approfondirli, non ha voluto farlo”.

Infine, Pietro Orlandi e Raffaella Notariale hanno sottolineato che Sabrina Minardi non è mai stata convocata dalla commissione parlamentare d’inchiesta.

Come sta Papa Francesco

I fedeli che attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa domenica 9 marzo, purtroppo, potrebbero rimanere delusi. La sala stampa vaticana ha comunicato che il bollettino della sera potrebbe non arrivare, ma stando al primo bollettino pubblicato nella mattina il Santo Padre avrebbe passato una notte tranquilla.

Nell’Angelus domenicale il Pontefice ha parlato dell’importanza del “miracolo della tenerezza” che sta ricevendo nel suo lungo ricovero, dedicando un pensiero alle “tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore”.