Il video di Erdogan che mette Putin in imbarazzo: costretto a stare da solo davanti alle telecamere

Ha fatto rapidamente il giro del web il video in cui il capo del Cremlino Vladimir Putin aspetta di fronte ai giornalisti il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan in occasione del vertice trilaterale con l’Iran a Teheran.

Le riprese delle telecamere mostrano lo ‘zar’ in piedi indispettito e visibilmente in imbarazzo: si guarda intorno, si agita, muove i piedi e la bocca nervosamente, prima di essere accolto dal suo omologo turco.

È stato costretto ad aspettare goffamente in silenzio, con gli obbiettivi puntati, per quasi un minuto: Erdogan lo ha infatti raggiunto nella stanza adibita all’incontro dopo circa 50 interminabili secondi.

Fonte foto: ANSA Erdogan e Putin si stringono la mano durante l’incontro a Teheran

Alle fine, al suo arrivo, Putin ha allargato le braccia mostrandosi sorridente e stringendogli la mano per le foto di rito, prima di prendere posto e iniziare la discussione. Il filmato è spopolato sulle varie piattaforme social.

Per il presidente russo quello in Iran è stato il primo viaggio fuori dalla Russia da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

Al centro del vertice la ricerca di un accordo per consentire di riprendere le esportazioni di grano dal Mar Nero e la pace in Siria.