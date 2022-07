Putin ossessionato da Covid e malattie: quarantene e innumerevoli test, cosa deve fare chi vuole incontrarlo

6,8 milioni di euro. È la cifra che indica le spese da iscrivere nel bilancio russo per conservare la “bolla” che protegge Putin. Il leader del Cremlino ha infatti ricominciato a viaggiare e con lui si spostano tutte le misure di sicurezza che lo hanno circondato negli ultimi tempi.

Le numerosissime precauzioni per tutelare la salute del capo di Mosca sono state rivelate da un’inchiesta di Bbc Russia.

Quattro tamponi molecolari e due test degli anticorpi Covid-19: le misure estreme di Putin contro il coronavirus

Secondo quanto rivelato dalle indagini dei media, incontrare il presidente della Federazione Russa non è semplice: bisogna passare attraverso una serie di esami, che comprendono quattro tamponi molecolari, due test degli anticorpi Covid-19 e non solo.

Altri accertamenti hanno a che fare con l’influenza, lo stafilococco aureo, vermi, influenza, prelievo di sangue e feci.

L’isolamento “di lusso” dei generali: sue settimane il lockdown per una stretta di mano con il capo del Cremlino

“Quando è arrivato il mio turno, lo ho salutato. Ha sorriso e mi ha stretto la mano”, ha raccontato un generale. Prima che ciò avvenisse, alla parata del 9 maggio che si è tenuta nella piazza Rossa, all’uomo è stata chiesta una quarantena di due settimane.

Fonte foto: ANSA Il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Lo stesso trattamento è stato riservato a circa quattrocento persone che si sono sedute vicino o hanno personalmente incontrato, entrando in contatto, Vladimir Putin. Si sta in isolamento in lussuosi hotel a quattro o cinque stelle, come il President, il Golden Ring.

L’esasperazione dei collaboratori: è c’è chi si licenzia per non stare in quarantena

C’è poi chi deve, per forza di cose, entrare in contatto con il presidente più spesso, e allora si trova perennemente in quarantena: allo scopo di isolare dal virus il cerchio stretto dei collaboratori di Putin, sono stati chiusi al turismo decine di sanatori, per una spesa che si aggirerebbe intorno agli 1,7 miliardi di euro in sussidi.

Naturalmente non è semplice trascorrere così tanto tempo separati dal mondo esterno: nel 2021 c’è chi ha passato ben 5 mesi a isolarsi per incontrare il presidente. Una routine che Ilja Filatov, il cameraman di Putin, ha trovato insostenibile, al punto di licenziarsi: “Sono stufo di star seduto mesi in quarantena”, ha commentato così la sua decisione di dare le dimissioni.

Tra chi è costretto a stare in perenne isolamento anche un team di dottori che segue il capo del Cremlino in tutti i suoi spostamenti.