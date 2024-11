Roberto Burioni sul vaccino antinfluenzale spray, per il virologo "funziona meglio e convince gli scettici"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il vaccino antinfluenzale spray sta guadagnando terreno in Italia, affermandosi come una soluzione innovativa e promettente. Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, ha sottolineato come questa modalità di somministrazione possa rivoluzionare il panorama della prevenzione influenzale.

Il vaccino antinfluenzale spray

Pensare al vaccino senza associarlo alla puntura potrebbe sembrare insolito, ma non è una novità. “Anche il vaccino contro la poliomielite di Sabin, somministrato oralmente, si è dimostrato di enorme efficacia” spiega Burioni in un’intervista a Repubblica.

L’idea di utilizzare uno spray per veicolare l’immunità risulta quindi un ritorno a metodi già sperimentati e perfezionati, ma con un potenziale ancora più ampio.

Fonte foto: ANSA

Roberto Burioni è un convinto sostenitore del vaccino antinfluenzale spray

Lo spray antinfluenzale, noto come Fluenz, viene somministrato direttamente nelle narici. Si tratta di un vaccino vivo attenuato, approvato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per bambini e adolescenti dai 2 ai 18 anni.

Il parere di Roberto Burioni

“La praticità e la percezione di sicurezza di questa modalità possono ridurre le resistenze psicologiche e aumentare l’adesione alla vaccinazione” afferma Burioni.

Secondo il virologo, lo spray può garantire un’immunità più forte rispetto ai vaccini tradizionali iniettati. Inoltre, è particolarmente adatto ai bambini, rendendo più sereni anche i genitori.

Tuttavia, un ostacolo significativo rimane il costo: ogni dose spray può arrivare a costare fino a cinque volte di più rispetto ai vaccini tradizionali, frenando la diffusione su larga scala.

Il possibile utilizzo anti Covid

La ricerca è in continua evoluzione, con studi che esplorano l’utilizzo dello spray anche per i vaccini anti – Covid di nuova generazione.

“I primi esperimenti sugli animali indicano un’efficacia potenzialmente maggiore” aggiunge Burioni.

In un panorama sanitario sempre più orientato verso la prevenzione, il vaccino spray rappresenta una promessa per ampliare le coperture e convincere anche i più scettici. Secondo Burioni si tratta di una soluzione che potrebbe aumentare il numero di italiani disposti a prevenire attivamente l’influenza.