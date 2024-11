Andrea Giambruno a Dritto e Rovescio: "Mi sono vergognato di me stesso, chiedo scusa alla mia famiglia"

Andrea Giambruno ha scelto lo studio di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio per raccontare la sua verità dopo essere stato allontanato dagli schermi di Rete 4, in seguito ai fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. “Mi sono vergognato di me stesso, quel linguaggio non mi rappresenta. Chiedo scusa alla mia famiglia”, ha esordito Giambruno.

L’intervista di Paolo Del Debbio ad Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è tornato in televisione dopo un anno di assenza, concedendo un’intervista esclusiva a Paolo Del Debbio durante il programma Dritto e Rovescio, andato in onda giovedì 28 novembre su Rete 4.

“Cosa hai pensato quando ti sei rivisto?”, ha domandato subito il conduttore.

“Ti dico la verità, Paolo: ci ho messo due mesi a rivedere l’estratto di quel fuori onda – ha risposto Giambruno – La mia vita si è sgretolata nell’arco di una notte”.

Il giornalista ha poi continuato entrando nel dettaglio: “Ho avuto paura nel rivedere quel fuori onda, non riuscivo a rivedermi. La prima volta che l’ho rivisto non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso. Perché io non sono così”.

Le scuse alla famiglia a Dritto e Rovescio

“Ho fatto soffrire le persone che amo – ha detto il giornalista – C’è una famiglia che avrei dovuto proteggere, ma non l’ho fatto. Chiedo scusa a loro e a chi mi conosce veramente”.

Durante l’intervista, Giambruno ha respinto con forza le accuse di maschilismo e molestie, ribadendo il carattere inappropriato dei suoi commenti, ma criticando anche il modo in cui è stato ritratto dai media.

“Tra le persone che mi sono rimaste più vicine c’è proprio la donna interessata in quel fuori onda – ha detto il giornalista – Evidentemente così mostro non lo sono. Non sono un molestatore, eppure sono stato definito così da molti: mia figlia ha ascoltato queste cose ed è stato devastante“.

Le parole su Giorgia Meloni

Del Debbio ha poi chiesto a Giambruno se secondo lui l’attacco di Striscia la Notizia sia stato un modo per mettere in difficoltà Giorgia Meloni.

La risposta non lascia spazio a interpretazioni: “Penso che lo capirebbe anche un bambino. Si è messa in moto una macchina per passare ai raggi X tutte le persone più vicine alla presidente del Consiglio, passando dal compagno e da uno dei ministri a lei più vicini, Lollobrigida, al quale è stato fatto di tutto”.