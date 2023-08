Polemica per le parole di Andrea Giambruno sugli stupri: "Se eviti di ubriacarti, eviti di trovare il lupo"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nonché conduttore su Rete4 di Diario del Giorno, attira nuovamente su di sé le critiche. L’anchorman, infatti, è finito nella bufera dopo alcune parole dette in trasmissione trattando il tema delle violenze sessuali registrate nelle ultime settimane tra Palermo e Caivano.

Le frasi sulle violenze

A far finire Giambruno nell’occhio del ciclone della critica sono state le ultime parole pronunciate nella trasmissione Diario del giorno, in onda su Rete4, mentre stava trattando il tema delle violenze sessuali registrate negli ultimi giorni in Italia. I casi di Palermo e Caivano, infatti, hanno sconvolto l’opinione pubblica e gli episodi sono finiti al centro di numerose trasmissioni e discussi in diversi salotti televisivi che hanno analizzato nel dettaglio quanto avvenuto.

Casi che sono stati trattati anche nella trasmissione condotta dal compagno della premier Giorgia Meloni che però, in una circostanza, ha pronunciato parole che non sono di certo passate inosservate.

Fonte foto: ANSA

L’anchorman, parlando delle violenze, ha infatti detto la sua: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

La replica a Senaldi

Parole che in studio sono state condivise anche dal direttore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi, che parlando della lettera ricevuta dalla 19enne di Palermo dal papà di una ragazza stuprata a Roma, ha spiegato: “Le ragazze hanno il diritto di non essere violentate ma purtroppo la realtà non rispetta i diritti. È giusta la frase: nessuno ha il diritto di violentare nessuno, ma non è detto che questo non accadrà”.

Ed è in questa circostanza che Giambruno ha chiuso il suo intervento con frasi che lo hanno portato al centro della critica sul web e non solo: “Magari uno dice alla figlia di non salire in macchina con uno sconosciuto perché è verissimo che tu non debba essere violentata, perché è una cosa abominevole. Ma se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo“.

La critica a Lauterbach

Giambruno, tra l’altro, non è nuovo alle critiche. Nelle scorse settimane, infatti, il compagno di Meloni era finito al centro delle polemiche dopo le sue frasi contro il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach.

In quella circostanza, in cui il conduttore aveva puntato il dito contro il ministro che si era lamentato del troppo caldo in Italia, Giambruno era finito addirittura in prima pagina sulla Bild.