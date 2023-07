Giambruno attacca ministro tedesco per la frase sul caldo in Italia, il compagno di Meloni: "Stai a casa tua"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Impazza la polemica dopo le parole in diretta tv di Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, alla volta del ministro tedesco alla Sanità Karl Lauterbach. Il conduttore, infatti, nel corso della trasmissione su Rete4, ha risposto stizzito alla provocazione sul caldo del ministro.

L’accusa del ministro

A finire nel mirino del conduttore, nonché compagno della presidente del Consiglio, sono state le parole di Lauterbach degli scorsi giorni, quando il ministro tedesco aveva polemizzato per le alte temperature registrate nel Bel Paese. “Arrivato a Bologna, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine” le parole del tedesco.

Sui social, poi, aveva proseguito: “Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”.

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2023

La risposta di Giambruno

Parole, quelle di Lauterbach, che non sono passate inosservate a Giambruno che nel corso dell’ultima puntata di “Diario del giorno” in onda su Rete4 ha risposto stizzito al ministro. “Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come campare noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh” le parole del conduttore.

“Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?” la domanda rivolta da Giambruno al ministro, con gli ospiti in collegamento che hanno dato ragione al conduttore.

Parole che hanno fatto il giro del web, frasi che fanno il paio con quelle già dette sul caldo qualche giorno fa e che avevano provocato ulteriori polemiche.

Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento. “STATTENE A CASA TUA IN GERMANIA, NELLA FORESTA NERA”. pic.twitter.com/uaWMIQX6B8 — Massimo Falcioni (@falcions85) July 26, 2023

Le polemiche

Non sono tanto le parole a fare rumore, quanto l’atteggiamento del conduttore. In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro Giambruno per essere apparso scocciato, stizzito e con una postura non consona alla figura, ancor di più se legato alla premier italiana.

E sui social c’è chi lo attacca: “Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento”.