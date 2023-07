Andrea Giambruno finisce sulla Bild dopo la frase contro Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Le parole di Andrea Giambruno contro il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach fanno discutere ovunque, dall’Italia alla Germania. Dopo aver tenuto banco nel Bel Paese, anche a Berlino e dintorni il nome del “primo gentiluomo” italiano balza agli onori della cronaca, con la Bild che dedica un approfondimento al compagno della premier Giorgia Meloni.

Giambruno sulla Bild

Nella versione online del giornale tedesco, infatti, campeggia un titolo chiaro che punta il dito contro Andrea Giambruno, conduttore tv nonché compagno della presidente del Consiglio Meloni. “Italiens First Gentleman schimpft über Lauterbach”, ovvero “Il primo gentiluomo italiano rimprovera Lauterbach“.

Rimprovera, questo il termine che i giornalisti tedeschi hanno voluto utilizzare per lo sfogo di Giambruno in diretta tv che ha risposto stizzito alle parole del ministro tedesco in visita in Italia tra Bologna e Firenze. Parole che hanno fatto il giro del web e sono giunte fino in Germania.

Fonte foto: ANSA

Le parole di Giambruno

Ma cos’ha detto Giambruno al ministro Lauterbach? Lo sfogo del compagno della presidente Meloni è arrivato in diretta tv a “Diario del giorno”, trasmissione da lui condotta su Rete4, in cui il giornalista ha risposto stizzito alle parole del ministro che qualche giorno fa aveva criticato il grande caldo in Italia e, soprattutto, il futuro nero per il turismo nel Bel Paese.

“Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come campare noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh” le parole del conduttore.

La lettera degli italiani a Lauterbach

Ma la Bild, oltre a riportare la reazione di Giambruno, si è anche soffermata a quella più generale degli italiani che tra i commenti sotto il post Twitter del ministro Lauterbach e una lettera hanno tirato le orecchie.

E il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, scrivendo proprio al ministro, ha invitato Lauterbach: “Mi permetta di invitarla ufficialmente per le Sue prossime vacanze in Italia. Ci terremmo molto. La posso rassicurare: noi ci siamo e non abbia timore. Il nostro turismo, così come il turismo di tutto il sud dell’Europa, non scomparirà a causa dei cambiamenti climatici“. Un invito con stoccata, ma più gentile rispetto all’attacco frontale di Giambruno che ha fatto discutere tanto sui social e non solo.