Paolo Inselvini di FdI a Carolina Morace: "Come è possibile nascere da due madri?", scontro al Parlamento Ue

Dalla panchina al Parlamento europeo. Per Carolina Morace il mondo è cambiato dopo le ultime elezioni che l’hanno portata a diventare eurodeputata. L’ex calciatrice e allenatrice, eletta con il M5S, mercoledì 27 novembre ha denunciato le discriminazioni contro le coppie omosessuali in Europa, criticando il Governo Meloni e scatenando la reazione di Paolo Inselvini (FdI): “Come è possibile nascere da due madri?“. Ne è nato uno scontro, diventato virale grazie al video.

Lo scontro tra Paolo Inselvini e Carolina Morace al Parlamento Ue

Carolina Morace ha puntato il dito contro la situazione in Italia e il Governo Meloni, che “ha emanato una circolare in cui dichiara illegittimo un atto di nascita con due mamme, mentre il Parlamento italiano ha approvato una legge che manda in galera i papà dei bambini nati attraverso la gestazione per altri anche quando è legale in altri Paesi. Per altro senza specificare che fine faranno questi bambini”.

E ancora: “Ricordiamoci che l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea parla chiaramente di un’Europa inclusiva, fondata sui diritti umani, sulla parità e sul rispetto dei diritti delle minoranze“.

Fonte foto: ANSA Carolina Morace nel 2011, quando era ct del Canada

La provocazione di FdI e la risposta di Morace

Dopo la fine dell’intervento di Carolina Morace è intervenuto Paolo Inselvini, eurodeputato di FdI, con una provocazione: “Forse me lo sono perso, come è possibile nascere da due madri?”.

Pronta la replica dell’eurodeputata M5S: “Semplice, perché la mia attuale moglie ha una figlia di 13 anni, normalissima, avuta con un’altra donna. Siamo nel 2024, so che per te è molto difficile capirlo, ma quando ci si ama la filiazione è normale”.

Chi è la moglie di Carolina Morace

Carolina Morace, nata a Venezia il 5 febbraio 1964, laureata in Giurisprudenza, è stata una calciatrice e allenatrice, tra l’altro la prima donna a guidare una squadra maschile (la Viterbese, nel 1999).

Stella della Nazionale italiana, che ha allenato dal 1978 al 1997, nella sua carriera si è seduta sulle panchine di Canada, Trinidad&Tobago, Milan, Lazio e London City Lionesses.

È stata la prima donna a entrare nella Hall of Fame del calcio italiano.

Nel 2012 ha sposato Nicola Jane Williams, ex calciatrice australiana, con cui ha celebrato il matrimonio due volte: prima a Bristol, su un piroscafo, poi in Australia. È tuttora sua moglie.

Nel 2024 Giuseppe Conte ha annunciato la sua candidatura alle elezioni Europee col M5S, da capolista nella circoscrizione Centro: è stata eletta eurodeputata con oltre 31 mila preferenze.

Chi è Paolo Inselvini

Nato a Brescia il 5 ottobre 1994, Paolo Inselvini è stato eletto eurodeputato con FdI nella circoscrizione Nord Ovest con oltre 16.500 preferenze.

Laureato in Giurisprudenza proprio come Carolina Morace, in passato ha lavorato come visual merchandiser, ha gestito un bookstore di Mondadori a Brescia ed è stato copyriter.

È entrato in Fratelli d’Italia nel 2013, a 18 anni, subito dopo la nascita del partito di Giorgia Meloni.

Tra le altre cose, nel 2021 è stato nominato coordinatore regionale di Gioventù Nazionale in Lombardia.

Nel suo curriculum, di lui, dice di essere stato “in prima fila nella battaglia a leggi liberticide come il ddl Scalfarotto e il ddl Zan“.