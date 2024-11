Guerra Ucraina - Russia: "strada minata", soldato avverte i commilitoni ma viene investito e la jeep esplode

La guerra tra Ucraina e Russia continua a rivelare episodi drammatici e paradossali. Un video, diventato virale in rete, immortala una scena surreale dal fronte russo: un soldato, intento a segnalare la presenza di mine anti-veicolo su una strada pattugliata, è stato investito da una jeep di connazionali, che poco dopo è esplosa transitando sull’ordigno.

Un soldato segnala la presenza di mine ai commilitoni

Il militare si trovava al centro della carreggiata, agitando le braccia per avvertire del pericolo il mezzo in arrivo.

Queste mine, progettate per esplodere sotto il peso dei veicoli, non rappresentano una minaccia per i pedoni, motivo per cui la sentinella aveva deciso di segnalare il pericolo.

Tuttavia, gli occupanti del fuoristrada, presumibilmente incapaci di comprendere i segnali del commilitone, hanno accelerato, travolgendo il soldato e lanciandolo contro il guardrail.

Il tragico finale e l’esplosione

Il video si conclude con la drammatica immagine del veicolo che esplode nel mezzo della strada minata, lasciando poco spazio all’immaginazione sulle conseguenze per i soldati a bordo.

Questo tragico episodio sottolinea il caos e la confusione che caratterizzano il conflitto in corso, dove il coordinamento e la comunicazione spesso si rivelano inadeguati, con conseguenze fatali.

Il video è stato postato su X dall’utente @bayraktar_1love.

Le immagini sono state viste oltre 850mila volte nel giro di tre giorni.

Guerra Ucraina – Russia: le ultime notizie

Ecco alcune delle notizie principali di mercoledì 27 novembre sulla guerra tra Ucraina e Russia:

Operazione speciale a Kursk . L’esercito ucraino ha annunciato di aver catturato “decine di soldati russi” appartenenti all’810a Brigata dei marine russi. Nel video pubblicato da Ukrainska Pravda, i militari catturati appaiono seduti a terra con le mani legate, un’immagine simbolica che coincide con il giorno della fanteria navale russa, il 27 novembre.

. L’esercito ucraino ha annunciato di aver catturato “decine di soldati russi” appartenenti all’810a Brigata dei marine russi. Nel video pubblicato da Ukrainska Pravda, i militari catturati appaiono seduti a terra con le mani legate, un’immagine simbolica che coincide con il giorno della fanteria navale russa, il 27 novembre. Pressioni sugli arruolamenti ucraini . Gli Stati Uniti stanno esortando l’Ucraina ad abbassare l’età della leva da 25 a 18 anni per colmare il divario numerico di truppe rispetto alla Russia. La Casa Bianca ha già fornito oltre 56 miliardi di dollari in aiuti militari dall’inizio del conflitto e prevede ulteriori invii prima della fine del mandato del presidente Biden.

. Gli Stati Uniti stanno esortando l’Ucraina ad abbassare l’età della leva da 25 a 18 anni per colmare il divario numerico di truppe rispetto alla Russia. La Casa Bianca ha già fornito oltre 56 miliardi di dollari in aiuti militari dall’inizio del conflitto e prevede ulteriori invii prima della fine del mandato del presidente Biden. Problemi con i fondi Usa. Secondo il Wall Street Journal, l’amministrazione Biden potrebbe non riuscire a spendere i miliardi di dollari stanziati per armare l’Ucraina, lasciando al successore Donald Trump la decisione su come gestire i fondi rimanenti.