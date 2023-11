Il video del salvataggio di un uomo bloccato su un isolotto dell'Adige vicino Verona: il fiume era in piena

L’improvvisa piena del fiume Adige di martedì 31 ottobre ha costretto un uomo a ripararsi su in isolotto a San Giovanni Lupatoto, vicino Verona.

Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato i vigili del fuoco del reparto volo di Venezia, che sono intervenuti con un elicottero Drago VF154, ma non solo: sul luogo erano presenti anche i colleghi del reparto terra e gli operatori speleo alpino fluviali che sono intervenuti con un gommone.

I soccorritori hanno calato un verricello per raggiungere l’uomo bloccato sull’isolotto e lo hanno sollevato per poi trasportarlo in un luogo sicuro. Nell’ultima settimana le condizioni meteo instabili hanno portato alla chiusura delle scuole in 19 comuni, ma tra gli eventi più catastrofici si ricorda il crollo di un ponte a Parma.

Non è dato conoscere l’età dell’uomo salvato dai vigili del fuoco né sapere come abbia raggiunto l’isolotto prima di rimanere bloccato. Fortunatamente le operazioni si sono concluse con esito positivo e non si sono verificate conseguenze gravi.