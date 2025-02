Donna dispersa ritrovata a Niscemi in un bosco: era andata in cerca di verdure. Le ricerche e il salvataggio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 81 anni è stata ritrovata dopo essersi persa nel bosco di contrada Ulmo a Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta, durante un temporale. L’allarme è stato lanciato dai familiari quando non è rientrata per pranzo.

Le ricerche coordinate dalla Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la scomparsa dell’anziana, che era uscita di casa in cerca di verdure, ha attivato un piano di ricerca coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza. Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti hanno inviato una volante sul posto e il Dirigente ha informato la Prefettura locale, che ha avviato il piano provinciale di ricerca.

Collaborazione tra enti locali

Oltre alla Polizia di Stato, hanno partecipato alle ricerche il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Le zone di competenza sono state assegnate per ottimizzare le operazioni di ricerca.

Un lieto fine

Fortunatamente, dopo circa 3 ore, la donna è stata trovata da alcuni volontari vicino a una grande quercia, a circa 4 chilometri dalla sua abitazione. Sebbene in stato confusionale, era in buone condizioni e per precauzione è stata portata al pronto soccorso per un controllo.

Fonte foto: IPA