Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna e scuole chiuse in provincia di Parma: crolla un ponte

In Emilia Romagna è allerta rossa per il maltempo nella giornata di lunedì 30 ottobre. In 19 comuni della provincia di Parma si è deciso di tenere le scuole chiuse.

La situazione maltempo in Emilia Romagna

Non bastasse il terremoto che si è verificato nelle prime ore del mattino, in Emilia Romagna l’attenzione è alta alla luce di una nuova intensa perturbazione che ha fatto scattare l’allerta rossa per frane e piene dei corsi minori per la giornata di lunedì 30 ottobre in tutto l’Appennino emiliano, nello specifico nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Nella giornata di domenica 29 ottobre, si è staccata una frana ad Armorano, nel comune di Calestano, e la strada è stata bloccata.

A Parma, come riportato da ‘Parma Today’, per il momento la situazione è sotto controllo: le piogge torrenziali scese nel corso della notte non hanno provocato situazioni critiche, a eccezione di qualche sporadico allagamento. I Vigili del Fuoco e la Protezione civile sono in allerta, ma per adesso il loro intervento non si è reso necessario.

Per quanto riguarda il torrente Parma a Corniglio è stata superata la soglia due di allerta. Nel territorio comunale si sono registrate le situazioni più critiche: lungo la strada provinciale 116 una frana ha invaso la strada. Il vicesindaco Matteo Cattani, come riportato da ‘Parma Today’, ha riferito che “tutti i canali sono esondati”. E ha aggiunto: “Siamo monitorando la situazione dalla 3 di stanotte”.

L’agenzia ‘ANSA’ ha reso noto che un ponte sul Taro, a Ozzanello, nel comune di Terenzo, nel Parmense, è parzialmente crollato a causa della piena del fiume.

Scuole chiuse in 19 comuni della provincia di Parma

Nella giornata di lunedì 30 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in 19 comuni della provincia di Parma.

Nello specifico, i servizi educativi sono sospesi ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari e Varsi.

Nella città di Parma, l’allerta è arancione.

La situazione meteo nelle altre regioni italiane

Per la giornata di lunedì 30 ottobre, la Protezione civile ha segnalato anche allerta arancione in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lombardia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.