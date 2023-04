Il retroscena sull'ingresso di Meghan Markle in politica: migliaia di dollari all'ex addetta stampa di Obama

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Meghan Markle vuole scendere in politica? È la domanda che si fanno i tabloid inglesi dopo aver scoperto che la moglie del principe Harry avrebbe ingaggiato l’ex addetta stampa di Michelle Obama. La notizia viene dalla dichiarazione dei redditi dell’ex membro della famiglia reale.

Chi ha assunto Meghan Markle

Meghan Markle, moglie del principe Harry ed ex membro della famiglia reale britannica, in rotta con il resto dei reali, potrebbe scendere in politica.

Questa è l’ipotesi del Sun, tabloid britannico, che ha raccolto le prove dell’assunzione da parte della donna, della ex addetta stampa di Michelle Obama, Katie McCormick Lelyveld.

Fonte foto: ANSA Michelle Obama

Da sempre i giornali scandalistici del Regno Unito hanno scandagliato la vita dell’ex coppia reale, e il loro atteggiamento sarebbe parte delle ragioni dell’allontanamento dei due.

L’attivismo e la politica

La passione per la politica Meghan l’avrebbe avuta fin dai tempi della scuola. È stata spesso definita femminista, e si è battuta per i diritti delle donne.

In particolare si è schierata a favore della scelta delle donne di abortire. Oltre alle due gravidanze conclusesi con la nascita dei suoi due figli, la principessa ha avuto un aborto spontaneo.

La sua partecipazione attiva a diversi eventi e manifestazioni in favore dei diritti delle donne ha spesso fatto pensare ad una discesa in politica, ma mai prima d’ora era stata dimostrata una collaborazione con qualcuno del mestiere.

Quanto è stata pagata l’ex addetta stampa di Obama

Katie McCormick Lelyveld non è stata soltanto collaboratrice della ex first lady Michelle Obama. Ha collaborato anche con Hilary Clinton e con l’ex candidato democratico John Kerry.

L’area politica di azione è evidentemente quella democratica negli USA, che più si addice alle idee fin qui espresse da Meghan Markle.

La collaborazione risalirebbe, secondo la dichiarazione dei redditi ottenuta dal ‘Sun’, al 2021. Il compenso ottenuto sarebbe superiore ai 100.000 dollari.

La motivazione riportata sui documenti visionati dal tabloid britannico riporterebbe la dicitura “supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale”, piuttosto generica.

La data del bonifico comunque testimonia che, anche se ci fosse stata l’intenzione di partecipare attivamente alla vita politica americana, questa non si sarebbe concretizzata.