Harry e Meghan potrebbero non andare all'incoronazione di Carlo III: invito via mail, quand'è la cerimonia

È in dubbio la partecipazione di Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, in programma il 6 maggio. A quanto pare la coppia è stata invitata via mail proprio il giorno dopo lo sfratto da Frogmore, dimora abituale dei duchi durante i soggiorni nel Regno Unito. Nel corso dell’ultima intervista Harry non ha fatto cenno alla polemica, né all’eventuale partecipazione alla cerimonia per l’incoronazione del padre.

L’intervista rilasciata dal principe Harry

Il principe Harry ha rilasciato una nuova intervista online con il dottor Gabor Matè, specialista nella cura dei traumi e delle dipendenze. Un’intervista partita dal tema dell’elaborazione del grave lutto subito con la morte della madre.

“Quando ho iniziato ad andare in terapia, ho avuto paura per molto tempo di perdere i ricordi che avevo di mia madre per questo soffocherò di affetto i miei bambini, proprio per evitare di trasmettere a loro le conseguenze traumatiche e le esperienze negative della mia infanzia e della mia adolescenza”, ha detto Harry.

Harry: “Sono cresciuto in una famiglia emotivamente distante”

Il duca di Sussex ha detto di avere sempre avuto la sensazione di essere diverso dagli altri e di essere cresciuto in una bolla. Ora, ha detto Harry al dottor Matè, grazie alla terapia si è dissolta la paura di perdere i ricordi della madre morta nel 1997.

“Non solo non ho perso nulla dei sentimenti che provavo per lei ma ho realizzato che tutto quello che desiderava era che fossi felice”, ha spiegato il principe Harry durante l’intervista online.

“Sono cresciuto con una famiglia distante dal punto di vista emotivo che mi negava abbracci o altre dimostrazioni di affetto”, ha poi aggiunto.

Nessun accenno all’invito arrivato via mail

Durante l’intervista con il dottor Gabor Matè il duca di Sussex, reduce dal successo del libro “Spare”, che ha suscitato molte per gli attacchi alla famiglia reale, ha parlato anche della moglie Meghan Markle.

“È un essere umano straordinario”, ha detto Harry riferendosi alla moglie. Tuttavia, nel corso dell’intervista, Harry non ha sollevato polemiche contro il fratello e il padre, nonostante recentemente sia stato, di fatto, sfrattato dal cottage di Frogmore che i duchi di Sussex utilizzavano durante i soggiorni in Inghilterra.

Una comunicazione di sfratto arrivata via mail, così come l’invito per l’incoronazione del 6 maggio.