Come funziona il voto a Sanremo 2025, dalla sala stampa al televoto: quante giurie ci sono e quanto pesano

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio l’Italia si ferma per guardare la 75^ edizione del Festival di Sanremo, la prima dopo il regno di Amadeus e il ritorno di Carlo Conti. Quest’ultimo ha apportato diverse novità che riguardano il voto, dal televoto del pubblico a quello delle giurie specializzate, fino alla classifica. Come “funziona” Sanremo 2025.

Quali sono le giurie che votano al Festival di Sanremo

Sono tre le giurie che decreteranno il vincitore o la vincitrice della 75^ edizione del Festival di Sanremo:

il pubblico con il sistema del Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile

da telefonia fissa e da telefonia mobile una Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, con l’aggiunta di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere)

composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, con l’aggiunta di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere) una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali

Il voto delle Nuove Proposte

I cantanti delle Nuove Proposte portano sul palco dell’Ariston la stessa canzone con cui si sono esibiti a Sanremo Giovani:

mercoledì 12 febbraio : semifinali tra i quattro concorrenti

: semifinali tra i quattro concorrenti giovedì 13 febbraio: le vincenti della sera prima si sfidano nella finale, chi prende più voti è nominato vincitore delle Nuove Proposte

Gli artisti saranno votati sempre dalle tre giurie: Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

Il voto nella prima serata, martedì 11 febbraio

Tutti i 29 cantanti salgono sul palco per intonare la loro canzone.

Il voto è esclusivamente concesso alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

A fine serata viene stilata la classifica, ma Carlo Conti comunica solo le prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento.

Il voto nella seconda serata, mercoledì 12 febbraio

Si esibiscono 15 dei 29 Big e le canzoni vengono votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio: ognuna ha un peso, per la serata, del 50%.

Alla fine delle esibizioni, Carlo Conti comunica la classifica, o meglio la cinquina, anche qui senza ordine di piazzamento.

Il voto nella terza serata, giovedì 13 febbraio

Si esibiscono i restanti 14 Big e, come accaduto nella serata precedente, sono votati dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Al termine viene stilata una classifica e vengono comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine di piazzamento.

Il voto nella quarta serata, quella dei duetti, venerdì 14 febbraio

Nel corso della quarta serata, quella dedicata alle cover, si esibiscono tutti e 29 i Big,

Sono votati dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

Al termine del voto viene stilata la classifica e il Big al primo posto è proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Il voto nella quinta serata, la finale di sabato 15 febbraio

Cantano tutti i 29 Big, votati da tutte e tre le giurie: il pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

L’esito di questa votazione viene sommato a quello delle votazioni della prima serata e al risultato congiunto delle votazioni della seconda e terza serata – esclusa quindi la serata Cover – per determinare una media percentuale delle votazioni e ottenere quindi una classifica dei Big in gara: vengono quindi comunicati i primi 5 artisti in classifica, senza dire l’ordine di piazzamento.

A questo punto inizia la seconda parte, con la riproposizione – che può essere fatta con una seconda esecuzione dal vivo o con la registrazione audio video – delle canzoni dei primi 5 artisti della classifica generale.

Si passa poi a una seconda votazione da parte del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, il cui esito è sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni per determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni e quindi una classifica finale.

Chi è in testa viene proclamato vincitore della 75^ edizione del Festival di Sanremo: verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti.