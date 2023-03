Harry e Meghan pagano quasi 2 mila euro per un'insalata al ristorante di lusso: Re Carlo III su tutte le furie

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una ordinaria cena regale per i duchi di Sussex che però ha mandato Carlo III su tutte le furie: il conto presentato a Harry e Meghan non è piaciuto, quasi un’ennesima stoccata al prestigio della corona d’Inghilterra. Il fatto ha avuto luogo a Beverly Hills.

2 mila euro per l’insalata di Harry e Meghan, il fatto

Harry e Meghan hanno soggiornato al Beverly Hills Hotel e hanno scelto di consumare un pasto al Polo Lounge, un locale certamente prestigioso e perfettamente nelle tasche dei duchi di Sussex.

Il Polo Lounge del Beverly Hills Hotel è noto per essere meta di nomi importantissimi nello star system e non solo. Secondo ‘Express UK’, che ha dato la notizia, tantissimi personaggi storici sarebbero passati per quei locali, da Elizabeth Taylor a Frank Sinatra, senza dimenticare Marilyn Monroe.

Fonte foto: IPA Harry e Meghan hanno cenato a Beverly Hills per un conto salatissimo che ha mandato re Carlo III su tutte le furie

Le cifre del ristorante, secondo quanto riporta ‘Express UK’, sarebbero ovviamente da capogiro: per un risotto ai frutti di mare sono necessari 85 dollari, prezzo riferito anche alle costolette e per un po’ di caviale, invece, il conto arriva a 290 dollari.

Secondo la stampa locale, Harry e Meghan avrebbero optato per una luxury salade del valore di 1912 dollari. L’insalata, tutt’altro che lattughino e pomodori da orto, include foglie d’oro e aragosta, il tutto innaffiato con una bottiglia di champagne.

Carlo III su tutte le furie

Secondo ‘La stampa’ che cita fonti internazionali, Carlo III sarebbe andato su tutte le furie dopo aver appreso del conto pagato dal figlio e da Meghan Markle nel ristorante riservato ai sangue blu.

Non è certamente la prima volta in cui la coppia fa parlare di sé gettando la casa reale nell’imbarazzo. Dopo lo split che li ha portati a trasferirsi negli Stati Uniti, è uscito il documentario che racconta la loro versione sulle tensioni con la corona inglese.

Spare, il libro di Harry

In più, il libro ‘Spare’ pubblicato da Harry nel 2022 ha aggiunto benzina al fuoco. Il piccolo della casa reale ha raccontato la sua vita a partire dalla morte della madre, la principessa Diana Spencer, e a tutte le conseguenze.

Harry non ha mai fatto mistero degli anni difficili vissuti tra gli attacchi di panico e le incomprensioni, l’equilibrio ritrovato una volta entrato nell’esercito e la solitudine di chi non trova l’amore.

Una volta incontrata Meghan, la coppia è stata spesso sotto l’occhio della stampa internazionale per presunte tensioni con i reali d’Inghilterra.

Più volte Harry e Meghan hanno accusato la corona di razzismo e il principe, ancora scottato dalla morte della madre e dalle circostanze in cui la tragedia si consumò, ha dunque deciso di allontanarsi dal palazzo e dalla tenuta di Windsor per andare a vivere altrove, lontano dall’occhio indiscreto dei paparazzi e dei giornalisti.

Intanto c’è tanta attesa per l’arrivo della coppia alla cerimonia di incoronazione di Carlo III fissata per il mese di maggio.