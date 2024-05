Il Ponte sullo Stretto di Messina non si può fare per legge, rischi in caso di terremoto: replica di Salvini

Un terremoto si abbatte sul Ponte dello Stretto, prima ancora di essere costruito. La realizzazione dell’opera fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarebbe vietata per legge a causa dei pericoli derivati dalle attività sismiche: è quanto sarebbe emerso da uno studio, presentato in consiglio comunale aperto a Villa San Giovanni e che sarà formalmente depositato dall’amministrazione alla commissione ministeriale Via. Un macigno piombato all’improvviso che potrebbe fare inabissare le promesse del segretario della Lega.

La legge sui terremoti vieta il Ponte sullo Stretto di Messina

Secondo lo studio firmato dall’ingegnere Paolo Nuvolone sul versante di Villa San Giovanni, il Ponte sullo Stretto andrebbe a insistere per intero nella fascia di non edificabilità stabilita nel 2015 all’esito gli approfondimenti avviati dall’Ispra sulle faglie attive in Italia.

La norma smentirebbe le rassicurazioni della Stretto di Messina che, attraverso le parole l’ingegnere Pietro Ciucci, assicura che "i punti di contatto con il terreno dell’opera di attraversamento, sulla base degli studi geosismotettonici eseguiti, sono stati individuati evitando il posizionamento su faglie attive".

La reazione di Salvini

A margine dell’evento ‘La casa per gli italiani’ promosso da Assimpredil Ance a Milano, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato lo studio che dovrebbe finire a breve sul tavolo della Commissione Via: "Lasciamo che gli ingegneri facciano gli ingegneri – ha detto il vicepremier rispondendo ai cronisti – Ci sono centinaia di professionisti di tecnici, docenti universitari, geologi e architetti che non da mesi, ma da anni, stanno lavorando a un ponte come tanti altri ponti. E il ponte lo faranno: solo in Italia si riesce a contestare una diga, un ponte, una ferrovia, un tunnel, un’autostrada".

"Mi stupisce questa fobia delle infrastrutture e delle opere pubbliche", ha aggiunto il ministro.

Il commento di Elly Schlein

La notizia della presentazione dello studio è stata commentata anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, durante una diretta sui social attraversando lo Stretto di Messina: "Sappiamo che vi era stata una richiesta di sospensione delle procedure avanzata dai sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni alla luce della proroga di due mesi per consentire le risposte al ministero da parte della società Stretto di Messina".

"Questa richiesta non è stata accolta da Salvini che ha più volte ribadito la volontà di andare avanti. A dispetto della sicurezza e della fattibilità economica e tecnica di quest’opera il ministro per il suo spot elettorale vuole andare avanti e il governo gli va dietro a partire dalla presidente del Consiglio" ha detto la segretaria dem.

"Il rapporto costi benefici" del progetto del Ponte sullo Stretto, ha aggiunto, "oggi appare non sostenibile, l’analisi finanziaria lascia a desiderare: quelle risorse potevamo usarle per il diritto alla casa, per un investimento sulla messa in sicurezza delle abitazioni, ma nulla, Salvini vuole il suo spot elettorale e usa il progetto del ponte per fini elettoralistici".