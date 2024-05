A Villa San Giovanni il corteo No Ponte contro il Ponte sullo Stretto, migliaia di persone alla manifestazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“No al ponte delle menzogne”. È questo lo slogan che campeggia sullo striscione che ha aperto il lungo corteo della manifestazione No Ponte che si è tenuta a Villa San Giovanni vicino Reggio Calabria per dire no alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

A Villa San Giovanni la manifestazione contro il Ponte sullo Stretto

Si è svolto nella mattinata di sabato 18 maggio a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) la manifestazione organizzata per dire no alla costruzione del Ponte sullo Stretto.

Un lungo corteo composto da migliaia di persone che si è mosso dal centro della cittadina calabrese per raggiungere il lungomare di Cannitello, dove dovrebbe poggiare uno dei due piloni destinati a reggere l’imponente struttura.

Fonte foto: ANSA Il corteo No Ponte a Villa San Giovanni

La manifestazione è stata organizzata dai vari comitati No Ponte di Calabria e Sicilia alla quale partecipano cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e politiche delle due zone dello Stretto che verranno coinvolte nella costruzione dell’opera.

Migliaia al corteo No Ponte

“È necessario sospendere la Conferenza dei servizi per avere più tempo, come comuni, per presentare le osservazioni e le richieste di integrazione al Ministero delle Infrastrutture”, ha dichiarato la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, presente alla manifestazione.

“È una richiesta non solo inoltrata dalla mia amministrazione, ma anche dai sindaci delle Città metropolitane di Reggio e Messina, Falcomatà e Basile”, ha aggiunto.

Presente al corteo anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, secondo cui “il Ponte è una questione politica che interessa tutti noi. I cittadini vanno ascoltati sempre”, “poiché questa è un’opera che va a mettere le mani nelle tasche dei calabresi e dei siciliani”.

A protestare in strada anche molte delle circa 450 famiglie siciliane e calabresi coinvolte dagli espropri, che temono che il territorio possa essere irrimediabilmente devastato dalle ruspe.

Altri sottolineano che al momento gli unici soldi per il Ponte sullo Stretto sono quelli sottratti al Fondo di Coesione di Calabria e Sicilia. “Sprecano risorse per un’opera assolutamente inutile – afferma Pino Gesmundo della Cgil – e il Governo toglie risorse, non pensa ai giovani del Mezzogiorno, a creare buona occupazione”.

Presenti diversi politici

Presenti alla manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni anche diversi leader ed esponenti politici, come Angelo Bonelli di Europa Verde e l’ex parlamentare Sandro Ruotolo, candidato alle Europee con il Pd.

Ci sono anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, la parlamentare cinquestelle Laura Orrico e Pasquale Tridico, candidato del Movimento Cinque Stelle alle Europee.