Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l'assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, commenta l’annuncio della sua candidatura alle elezioni europee a margine dell’evento di Alleanza Verdi e Sinistra. Lucano dice di avere il sogno di portare il modello Riace in Europa e per questo ha accettato la proposta alla candidatura come indipendente nelle liste di Avs. Nello scambio con i giornalisti ha voluto raccontare anche la sofferenza della condanna, descritta come “distruzione morale”.

Mimmo Lucano alle europee

Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, si è candidato come indipendente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si dicono felici per la splendida notizia, perché “quella di Mimmo è una storia collettiva di pace, accoglienza e centralità dei beni comuni. Per noi, la sua scelta è una conferma del percorso fatto fino a qui”.

A margine dell’evento Avs, Lucano ribadisce la sua volontà di portare il modello Riace in Europa. “Abbiamo dimostrato che l’accoglienza non è il problema ma la soluzione, questo messaggio inedito ha sconvolto il paradigma delle destre e la retorica dei porti chiusi”, ha commentato. “Riace è la punta del Mediterraneo, la periferia dell’Europa. Voglio portare con me il senso del riscatto delle periferie, dei Sud dell’Europa”, ha detto in conclusione.

Fonte foto: ANSA Manifestazione a favore di Mimmo Lucano e modello Riace (2021)

Il modello Riace

Il modello Riace rappresenta un villaggio globale, scritta che compariva all’ingresso del borgo che ospitava circa 2.345 persone nel 2016 (il periodo di maggior flusso di migranti). Il modello prevedeva una serie di attività, laboratori, lavori per sviluppare competenze e permettere l’accoglienza. Famosa è la bottega “I ricami di Herat”. In altre parole Riace era ed è un modello di accoglienza (Mimmo Lucano ha invitato i palestinesi in fuga nel borgo) dal quale tanto le persone migrate in Italia quanto gli abitanti della città riescono a trarre benefici.

A Lucano, che è stato sindaco di Riace tra il 2004 e il 2018, viene contestato di aver aggirato le leggi per il soggiorno in Italia e di aver commesso una serie di altre irregolarità in merito a spese e affidamento di servizi pubblici. Per molti dei reati è stato infine assolto.

Sull’assoluzione: “Uscita da un tunnel”

L’assoluzione di molti capi di accusa sono stati accolti da Mimmo Lucano con orgoglio e soddisfazione. Lo dice lui stesso, spiegando che è stata “la definitiva uscita da un tunnel che ho vissuto come una mortificazione della mia anima”.

Spiega che la sua sofferenza non era legata agli anni di carcere che rischiava, ma al “tentativo di distruzione morale e di infangare il messaggio che è stato il senso di una vita”.