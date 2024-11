Leonardo Caffo si ritira da "Più libri più liberi" per il caso maltrattamenti. Il post di Chiara Valerio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Leonardo Caffo, filosofo e scrittore 36enne, si è ritirato dall’invito alla Fiera romana dell’editoria “Più libri più liberi” dopo polemiche legate a un processo in corso per maltrattamenti e lesioni aggravate verso la sua ex compagna. La manifestazione, dedicata a Giulia Cecchettin e in programma alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, ha spinto Caffo a fare un passo indietro per evitare ulteriori tensioni. Chiara Valerio, direttrice della Fiera, ha annunciato sui social che discuterà comunque il suo saggio.

La rinuncia di Leonardo Caffo a “Più libri più liberi”

Ha deciso di fare un passo indietro Leonardo Caffo, filosofo e scrittore di 36 anni, in risposta al clima di tensione legato alle recenti polemiche che lo hanno travolto.

Invitato a partecipare alla Fiera dell’editoria “Più libri più liberi“, diretta da Chiara Valerio e prevista dal 4 all’8 dicembre a Roma, Caffo ha deciso di rinunciare all’invito.

La scelta arriva dopo le critiche sollevate per un processo ancora in corso a Milano, dove è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna.

Cosa ha detto Leonardo Caffo sul processo

“Non me la sento di parlare perché per me è una questione privata e vorrei che rimasse tale” ha dichiarato Leonardo Caffo, come riporta il Corriere.

“Anche dopo la decisione dei giudici non strumentalizzerei mai questa faccenda, nel bene o nel male. Se sono sereno? No, non sono sereno, ma perché non lo sono mai stato. Domani faccio 36 anni e da 36 anni non sono sereno”.

La reazione di Chiara Valerio sui social

La direttrice di “Più libri più liberi” Chiara Valerio ha annunciato sui social che parlerà comunque di Leonardo Caffo, dopo la sua rinuncia alla partecipazione alla fiera dell’editoria a Roma.

“Poiché Caffo non sarà in fiera sarò io a parlare del suo saggio sull’anarchia” ha dichiarato. “Tenuto conto delle ragioni di chi protesta, ma non condividendo i modi e i toni, ci pare questa la via per lasciare che lo spazio pubblico, e una fiera lo è, sia il luogo dove i corpi possano confrontarsi, concordare e dissentire”.

L’annuncio di Leonardo Caffo

“Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro” aveva postato Caffo.

“Chiedo scusa a tutte coloro a cui ho arrecato fastidio e spero un giorno di poter tornare a fare cultura insieme in un modo libero e rispettoso, augurandomi un giusto corso delle cose”.