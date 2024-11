Zelensky vuole vedere il piano di Trump per la pace in Ucraina, come cambia la guerra con la Russia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Svolta in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato di voler vedere il piano di Trump per la pace con la Russia. Il segretario della Nato Rutte ha fatto visita al futuro presidente in Florida.

Zelensky vuole vedere il piano di Trump

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto di vedere il piano di pace che Donald Trump, futuro presidente degli Stati Uniti, ha detto di aver preparato e che dovrebbe far arrivare i due Stati almeno a un cessate il fuoco.

“Siamo aperti, voglio anche vedere le proposte del nuovo Presidente Usa, penso che le vedremo a gennaio. E penso che avremo un piano per porre fine alla guerra l’anno prossimo” ha dichiarato Zelensky all’agenzia Ukrainska Pravda.

Fonte foto: ANSA Donald Trump

“Ci sono passi da fare, comprendiamo che la Russia non li farà tutti, ma esiste la Carta Onu e i nostri passi basati su quella Carta saranno sostenuti dai partner” ha poi concluso il presidente ucraino.

L’incontro tra Trump e Rutte

Nella serata americana del 22 novembre il segretario della Nato Mark Rutte ha incontrato, presso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, il futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

I due avrebbero discusso di quelle che Rutte aveva definito, all’incontro della Comunità politica europea a Budapest “comuni minacce”, vale a dire gli atteggiamenti aggressivi su vari fronti di Russia, Cina, Iran e Corea del Nord.

Trump ha avuto un atteggiamento molto scettico verso la Nato in passato, chiedendo soprattutto ai Paesi che ne fanno parte di portare la propria spesa militare al 2% del Pil e minacciando di non far intervenire l’esercito americano in caso di attacco a chi non rispetta questo parametro.

Le minacce di Putin

Se da parte Ucraina si tenta la de-escalation, il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato tutto l’occidente in una serie di dichiarazioni rilasciate durante un messaggio alla nazione.

Putin si è rivolto in particolare agli Stati che hanno dato l’autorizzazione all’Ucraina di utilizzare missili balistici per colpire il territorio russo, quindi il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Il presidente russo ha detto che la guerra in Ucraina è diventata globale e che la Russia è autorizzata ad attaccare chi fornisce armi all’Ucraina.