Salvini mostra un vecchio Topolino col ponte sullo Stretto in copertina. Ma nel fumetto l'opera crolla

Nuovo scivolone di Matteo Salvini. In una diretta sui social il ministro delle Infrastrutture ha mostrato un vecchio numero di Topolino del 1982 con in copertina il ponte sullo Stretto di Messina, con l’intento di sottolineare l’importanza dell’opera. Peccato però che nella storia del fumetto l’infrastruttura non fa una bella fine.

Ponte sullo Stretto, Salvini cita Topolino

Nella giornata di giovedì 10 agosto, in una diretta sul proprio profilo Facebook, Matteo Salvini ha mostrato un numero di Topolino risalente ai primi anni Ottanta con la copertina dedicata al ponte sullo Stretto di Messina.

“C’è questo Topolino del 1982 – dice il ministro – che celebrava i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Sono passati 41 anni e non c’è traccia del ponte, anche se i progetti agli italiani sono già costati dei quattrini”.

La svista di Salvini

Il numero di Topolino in questione è il 1401, uscito il 3 ottobre del 1982. Un anno prima era nata la società Ponte sullo stretto.

In quel numero della celebre rivista a fumetti Disney si parla effettivamente del ponte sullo Stretto di Messina, in una storia in cui Zio Paperone veste i panni del mecenate per realizzare l’infrastruttura.

Salvini ha utilizzato il fumetto per ribadire l’importanza dell’opera, divenuto da mesi il cavallo di battaglia del leghista. C’è però chi lo accusa di non esser andato oltre la prima pagina. Nella storia infatti il ponte sullo Stretto di Messina viene distrutto.

Fonte foto: ANSA Salvini a Porta a Porta con il plastico del progetto

Cosa c’è nella storia di Topolino

A segnalare l’errore in cui è incappato Salvini è stato il sito Fumettologica, che ha dedicato un articolo al Topolino mostrato dal ministro. La storia contenuta in quel numero è intitolata “Zio Paperone e il ponte di Messina” ed è stata scritta dallo sceneggiatore Giorgio Pezzin.

Nel fumetto Zio Paperone si mette in testa di costruire il ponte tra Sicilia e Calabria. Così ingaggia degli architetti che gli propongono tre soluzioni: un ponte sostenuto da mongolfiere, un tunnel sottomarino oppure un ponte a campata unica (quello di cui si parla anche oggi).

Tutti e tre i progetti si rivelano un fallimento. Spunta quindi una nuova, geniale idea: costruire il ponte usando del corallo che cresce da solo. L’idea però gli viene soffiata dal rivale Rockerduck, che la realizza prendendone il merito. Alla fine della storia però il ponte viene distrutto dai turisti che lo smontano pezzo per pezzo per portarsi a casa un souvenir.

Di fatto non si tratta quindi di una storia celebrativa, anzi il racconto parla dell’impossibilità di realizzare il progetto, nonostante i soldi e i mezzi a disposizione di Paperon de’ Paperoni.