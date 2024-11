Chiara Pennuti e la raccolta fondi col suo podcast, chi è la 27enne affetta da un raro tumore ai tessuti molli

Chiara Pennuti vive a Forlì e ha 27 anni. Da quattro anni lotta contro il sarcoma sinoviale, un aggressivo e raro tumore dei tessuti molli che ha raggiunto il quarto stadio. Chiara ha deciso di lanciare un progetto intitolato Una Zebra in Corsia, un podcast che unisca voci creative di artisti, illustratori, musicisti e videomaker per raccontare storie che ispirano e sensibilizzano. Ma per farlo servono soldi, ecco perché ha lanciato una raccolta fondi.

Raccolta fondi per Chiara Pennuti

Attualmente la raccolta fondi ha quasi raggiunto i 6.000 euro. L’obiettivo è quello di arrivare a 15.000. Circa 3.560 euro sono stati raccolti solo nei primi due giorni con una cinquantina di donazioni.

I fondi serviranno a Chiara per realizzazione il podcast e per sostenersi dal momento che la malattia e le cure l’hanno costretta a lasciare il lavoro.

Il sarcoma potrebbe inoltre costringerla a dover viaggiare all’estero per sottoporsi a cure sperimentali. Ma Chiara ha in mente anche di destinare parte delle donazioni alla ricerca sul cancro, in particolare al lavoro svolto dall’Irst, Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori perché, dice, “so quanto sia importante dare speranza a chi affronta lo stesso percorso”.

Cos’è il sarcoma sinoviale

Come si legge sul sito della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, i sarcomi dei tessuti molli sono tumori rari che derivano dalla trasformazione maligna delle cellule dei cosiddetti tessuti molli dell’organismo ovvero muscoli, tessuti connettivi, vasi sanguigni e linfatici, nervi, legamenti e tessuto adiposo. Oggi sono conosciuti almeno 50 sottotipi di sarcomi dei tessuti molli.

Negli adulti i sarcomi dei tessuti molli colpiscono circa 5 persone ogni 100.000 e rappresentano l’1% dei tumori maligni.

Sotto la locuzione che indica i “sarcomi dei tessuti molli” viene raggruppata una grande varietà di forme tumorali, per cui è difficile identificare fattori di rischio comuni a tutte le tipologie.

Tra i possibili fattori di rischio vi sono l’esposizione a radiazioni, a sostanze chimiche (cloruro di vinile, diossina e pesticidi) e ad agenti virali (Hbv e Hhv8 nel sarcoma di Kaposi).

Come partecipare alla raccolta fondi

La raccolta fondi per la 27enne romagnola Chiara Pennuti è attiva su GoFundMe a questo link.