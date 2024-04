Secondo libro di Matteo Salvini dal titolo Controvento: dall'autonomia al Ponte sullo Stretto, quando esce

Matteo Salvini ha scritto un libro. A distanza di 8 anni dal primo, ossia Secondo Matteo, titolo con un evidente richiamo alla religione e al Vangelo, il 30 aprile 2024 uscirà Controvento – L’Italia che non si arrende, edito da Piemme.

Controvento di Matteo Salvini, come spiegato dalla casa editrice che l’ha pubblicato, ripercorre il passato, traccia il presente e delinea il futuro di “un protagonista di un partito cruciale per il Paese e l’Europa”.

Tra gli argomenti trattati si citano:

Fonte foto: Piemme / ANSA Controvento e Secondo Matteo, i due libri scritti da Matteo Salvini e usciti a distanza di 8 anni l’uno dall’altro

Sul sito di Piemme appare un estratto del libro.

Eccolo di seguito:

“La passione per la politica mi ha travolto fin da quando ero ragazzo. Significa lottare per quello in cui credo, senza mai perdere il contatto con la gente, sapendo di dare fastidio a molti come dimostrano i dossieraggi, i processi finiti in nulla, il fango e le violenze che la Lega ha subìto e subisce. Qui voglio raccontarvi la mia storia”.