Michele De Pascale ha vinto le elezioni in Emilia-Romagna, Elly Schlein commossa: la frase sul campo largo

“È il segno di una vittoria che è anche la vittoria di una squadra e della coesione”. Queste le prime parole della segretaria del Pd Elly Schlein dopo la vittoria di Michele De Pascale alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Al momento, con 1000 sezioni su 4.529 già scrutinate, il candidato del centrosinistra risulta aver raccolto circa il 56% delle preferenze in Regione: un distacco netto dall’avversaria Elena Ugolini (ferma al 41%), che lo proietta al ruolo di governatore.

Elly Schlein sulla vittoria del campo largo alle elezioni in Emilia-Romagna

“Una bellissima vittoria, emozionante, quella di Michele de Pascale. Sarà un grande presidente dell’Emilia-Romagna. Grazie per la passione e la generosità con cui ti sei speso”, ha dichiarato la segretaria del Pd a Bologna, nel quartiere generale del candidato 39enne.

“Un segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti e compatti intorno all’obiettivo“, ha aggiunto la leader dem, con un chiaro riferimento al campo largo e al Movimento 5 Stelle.

Schlein ha inoltre sottolineato l’importanza di questo “risultato straordinario” per il partito, un trionfo che “conferma ciò che ci sentiamo come perno per la costruzione dell’alternativa a queste destre“.

I risultati

I primissimi exit poll diffusi dal consorzio Opinio Rai mostravano già De Pascale in netto vantaggio sulla rivale Ugolini, con una forchetta stimata tra il 53% e il 57% contro il 39-43% della candidata del centrodestra.

Le prime proiezioni, poco dopo, hanno confermato un distacco di circa 15 punti percentuali (56,8% contro 39,4%).

Subito dopo l’inizio dello scrutinio il risultato è apparso evidente. Così, già poche ore dopo l’avvio del conteggio, De Pascale si è presentato al comitato elettorale insieme a Schlein per i festeggiamenti.

Chi è Michele De Pascale

De Pascale, classe 1985, è nato a Cesena ed è entrato in contatto con la politica fin da giovanissimo.

Nel 2004, dopo essersi candidato come consigliere a Cervia, viene eletto e diventa membro della Commissione consiliare di Bilancio.

Nel 2007 si unisce al neonato Partito democratico, con il quale viene rieletto consigliere a Cervia due anni dopo, mentre nel 2013 diventa segretario provinciale del Pd di Ravenna.

Alle amministrative del 2016 De Pascale viene eletto sindaco di Ravenna e presidente di Provincia, venendo riconfermato nel 2021 al termine del primo mandato.

Le parole di Giorgia Meloni

Con un messaggio condiviso sui propri profili social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Regione, auspicando una collaborazione costruttiva “per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”.

La premier ha voluto anche ringraziare la candidata del centrodestra Elena Ugolini per l’impegno e la passione dimostrati nel corso della campagna elettorale.