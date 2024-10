Conte e il M5s contro Renzi e il campo largo: "Non esiste più". E Salvini ironizza: "Altro che Effe e Fedez"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Giuseppe Conte sbatte la porta in faccia a Matteo Renzi e a una possibile coalizione con il centrosinistra in diretta tv. “Il campo largo non esiste più. Lo certifichiamo stasera”, ha dichiarato il presidente del M5S nel corso della sua intervista con Bruno Vespa durante il programma Cinque minuti (Rai 1). Sugli attriti tra i due leader di partito è tornato a fare ironia Matteo Salvini, che con un parallelismo tra lo scontro Fedez-Tony F ha parlato di “dissing” tra i due.

Le parole del leader del M5S Giuseppe Conte contro Matteo Renzi e il campo largo

“Non sono disponibile ad affiancare il nostro simbolo a quello di Renzi che si è sempre distinto per distruggere e rottamare“, ha spiegato Conte nel corso del faccia a faccia con Vespa.

L’ex presidente del Consiglio si è mostrato deciso e, per la prima volta, ha attaccato a spada tratta la segretaria del Pd Elly Schlein per la decisione di includere il leader di Italia Viva nel progetto di un campo largo.

“Noi vogliamo veramente un’alternativa al governo seria – ha spiegato l’avvocato di Volturara Appula -. Vogliamo costruire un progetto alternativo alla Meloni e a questo governo che sta affamando gli italiani, famiglie e imprese”.

“Però – specifica – nel farlo non possiamo affidarci a un pastrocchio. E soprattutto è inutile girarci intorno: Renzi rappresenta una vera incompatibilità per il nostro modo di fare politica, per i nostri obiettivi politici. È una mina esplosiva a orologeria”.

Renzi “prende i soldi da governi stranieri ed è all’origine della contaminazione tra affari e politica. Fa lobbysmo in italia e in giro per il mondo”.

La reazione di Matteo Salvini

“Altro che dissing tra Fedez e Tony F“, ha commentato ironico il capo della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso di una diretta social.

“Quello che sta accadendo tra Conte e Renzi con Schlein spettatrice sbigottita – ha aggiunto – è qualcosa di imbarazzante“.

Il blocco M5S-Avs e la riforma della Rai

A proposito di un blocco composto da M5s e Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) contro Elly Schlein, Conte ha spiegato: “A me fa piacere se ci sono forze politiche come Avs che possono condividere la nostra visione e le nostre battaglie su singoli specifici temi e ovviamente rafforzare la nostra visione politica e cercare di conquistare dei passaggi importanti”.

Poi, sul tema della riforma della Rai: “La Rai è un consiglio di amministrazione e un servizio pubblico. Ha bisogno ovviamente nelle funzioni di controllo, vigilanza, approvazione di bilancio che ci sia una rappresentanza delle opposizioni“.

“Però – continua – siamo lietissimi di avere ottenuto la calendarizzazione al Senato della riforma della governance. Ci siamo battuti per questo, per avere un confronto pubblico, e perseguiremo questo obiettivo della riforma della Rai“.

La scissione con Beppe Grillo

In conclusione, anche una battuta sulla scissione con il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo: “Non la vedo assolutamente all’orizzonte. Non può esserci perché adesso siamo concentrati con tutto l’entusiasmo e con tutte le energie possibili in questo processo costituente”.

Poi il monito: “Non ci può essere nessuno contrario che arrivi ad arrestare il processo costituente”.