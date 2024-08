Elly Schlein difende Imane Khelif e attacca Salvini e Meloni: "La destra passa come un trattore sulle persone"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Presa di posizione di Elly Schlein in merito alla questione della pugile algerina Imane Khelif, al centro delle polemiche per la sua presenza alle Olimpiadi di Parigi ritenuta da alcuni irregolare per presunti dubbi sulla sua appartenenza di genere. La segretaria dem a La7 ha criticato in modo deciso le destre per i duri attacchi nei confronti dell’atleta, contro la quale l’italiana Angela Carini ha deciso di ritirarsi.

Elly Schlein su Imane Khelif: la critica alla destra

L’intervento di Elly Schlein è avvenuto durante la puntata di “In Onda” su La7 di lunedì 5 agosto. “C’è un asse dei nazionalisti che hanno l’ossessione del controllo dei corpi, in particolare dei corpi delle donne” ha affermato Schlein, toccando la questione Imane Khelif.

“Abbiamo visto su questa vicenda Trump, putiniani, Meloni e Salvini attaccare un’atleta donna perché vogliono decidere loro che non può essere una donna” ha aggiunto la segretaria del Pd.

Imane Khelif e Angela Carini sul ring, poco dopo il ritiro dell’italiana

“Un attacco che ha scatenato una violenza, un odio, bullismo certo, ma è di più di così. Può distruggere la vita di una persona diceva oggi la stessa Imane Khelif” ha ricordato Schlein.

“Trattori sulla vita delle persone”

“A me quello che colpisce è che anziché fare una battaglia contro le liste di attesa o sui salari bassi, loro la crociata la fanno contro un’atleta e passano come i trattori sulle vite delle persone, un gioco cinico sulla pelle delle persone” ha attaccato Schlein.

La segretaria ha evidenziato poi la sproporzione fra chi ha attaccato e il bersaglio. “Trump, Putin, putiniani, Salvini e Meloni che sono ministri, capi di Stato, ex presidenti contro una persona che fa l’atleta olimpica” ha aggiunto.

“Devo dire che è una cosa disgustosa ed è uno dei motivi per cui noi continueremo a batterci in Italia per una legge contro l’odio contro le discriminazioni com’era la legge Zan, che questa destra che oggi governa ha voluto affossare nel modo più vergognoso, con gli applausi e le risate che ancora ricordiamo. Continuiamo a batterci perché quell’odio è davvero in grado di distruggere le persone.”

Lo sfogo di Imane Khelif

Dopo giorni di silenzio Imane Khelif ha denunciato pubblicamente il bullismo subito a causa delle polemiche sulla sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In un’intervista con Sntv, Khelif ha sottolineato che il bullismo ha effetti devastanti e ha espresso preoccupazione per la sua famiglia in Algeria, ammettendo che vincere una medaglia d’oro sarebbe la sua migliore risposta.

Khelif, esclusa dai Mondiali IBA dopo un test del DNA, ha ricevuto il via libera dal Comitato Olimpico Internazionale per le Olimpiadi. Il CIO ha difeso la pugile, affermando che le attuali regole di partecipazione sono basate su decisioni e procedure preesistenti e che qualsiasi modifica deve seguire un processo appropriato.