Cadavere nel fiume Sangro vicino Chieti, uomo trovato morto tra Atessa e Lanciano: il dettaglio delle scarpe

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cadavere di un uomo è stato trovato da un passante tra i canneti vicino al ponte sul fiume Sangro tra Atessa e Lanciano, nella provincia di Chieti.

Il ritrovamento del cadavere nel fiume Sangro

Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 novembre. Attorno alle 16,30 un pescatore ha segnalato al 112 la presenza di un corpo privo di vita in acqua, incastrato tra due massi. In contrada Sant’Onofrio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanciano e i vigili del fuoco di Casoli. La forza dell’acqua, però, ha spostato il cadavere che è riaffiorato successivamente più a valle, in mezzo a una fitta vegetazione.

Le attività di recupero, che hanno preso il via dopo la chiusura della diga Acea a Selva di Altino, sono state condotte da due squadre dei vigili del fuoco, di cui una composta da specialisti fluviali arrivati da Chieti. Il cadavere è stato recuperato attorno alle 20.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nei pressi del fiume Sangro, tra alcuni canneti, nella provincia di Chieti tra Atessa e Lanciano.

Cosa si sa sul cadavere trovato vicino Chieti

In base a quanto riportato da Chieti Today, il cadavere appartiene a un maschio caucasico di corporatura robusta, di età compresa apparentemente tra i 50 e i 55 anni, alto circa 180 centimetri, con capelli neri/brizzolati, barba incolta, senza tatuaggi e altri segni distintivi.

Era vestito con abbigliamento ginnico, incluse le scarpe.

Chi è l’uomo trovato morto nel fiume Sangro

I carabinieri sono impegnati in attività finalizzate alla identificazione dell’uomo. Sul suo corpo, allo stato attuale, non sono emersi segni di violenza.

Al momento, non risultano segnalazioni di persone scomparse nelle ultime ore.

A fare maggiore chiarezza sull’identità dell’uomo trovato morto nel fiume Sangro sarà l’autopsia. Nella serata di domenica la salma è stata trasferita all’ospedale clinicizzato di Chieti, dove verrà eseguito l’esame autoptico, come disposto dalla Procura di Lanciano che sta coordinando le indagini sul ritrovamento del cadavere.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.