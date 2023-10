Giovane ciclista perde la vita a Giffoni Valle Piana, si è scontrato contro un bus: si indaga sulle dinamiche

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente questa mattina nei Picentini: un giovane ciclista è stato colpito da un autobus. L’impatto con il mezzo pesante è stato violento e il ragazzo ha perso la vita. Secondo i sanitari del 118 giusti sul posto, il giovane (senza documenti) è morto sul colpo. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire le responsabilità.

I fatti

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale lungo le strade della provincia di Salerno. Il tragico incidente si è verificato nella mattinata del 31 ottobre, nei Picentini. Sulla strada che collega Giffoni Valle Piana e Montecorvino un giovane ciclista si è scontrato con un bus.

L’impatto violento ha spinto il giovane a terra, dove a causa dell’impatto secondo i medici avrebbe perso la vita sul colpo.

Le dinamiche

I Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale di Giffoni Valle Piana stanno indagando sull’incidente per ricostruire le dinamiche dello scontro.

Al momento la ricostruzione dei fatti sembra essere frammentata, si attendono le dichiarazione dei testimoni per una più precisa verifica delle dinamiche. Quello che si sa è che bici e l’autobus del trasporto pubblico locale Sita si sono scontrati. Chi ha colpito chi è al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi

I paramedici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per il giovane ciclista. All’arrivo infatti il ragazzo risultava già deceduto e si ipotizza il decesso sul colpo per via del forte impatto con la strada al momento della caduta.

È stata comunque tentata una rianimazione, ma purtroppo senza successo. Per questo il caso è passato in mano alle forze dell’ordine, che indagano sulle dinamiche e la responsabilità dei coinvolti.