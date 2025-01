Omicidio a Bergamo, accoltellato l'addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour: lo chiamavano Lookman

Orrore in pieno centro. Un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour in via Tiraboschi, a Bergamo, è stato ucciso a coltellate. L’omicidio è avvenuto a pochi metri dalla sede del Comune, inutili i soccorsi. La vittima era soprannominata Lookman per la somiglianza con l’attaccante dell’Atalanta.

Omicidio nel cuore di Bergamo: chi era la vittima

L’omicidio sarebbe avvenuto venerdì 3 gennaio intorno alle ore 15:30 in via Gerolamo Tiraboschi, nel pieno centro di Bergamo.

La vittima sarebbe un uomo originario del Gambia di 37 anni, che lavorava come addetto alla sicurezza del Carrefour: era soprannominato Lookman, per la somiglianza con l’attaccante nigeriano dell’Atalanta.

Via Gerolamo Tiraboschi, al civico 53 sorge l'edificio in cui si trova il supermercato Carrefour

Il supermercato si trova al piano interrato dell’edificio che al pianoterra che ospita l’Ovs.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la vittima sarebbe stata aggredita mentre si recava in bicicletta al supermercato dove lavorava, in pieno centro a Bergamo. Un uomo di colore di età compresa tra i 40 e i 45 anni lo avrebbe spintonato facendolo cadere a terra, per poi ucciderlo con alcune coltellate.

Il racconto del testimone

Uno dei testimoni, ai microfoni di Bergamo News, ha raccontato di aver “visto una scena agghiacciante”.

La vittima, infatti, sarebbe stata schiacciata “contro una vetrina” per poi essere colpita da “4 o 5 fendenti con un grosso coltello”.

Caccia al killer

Non si sa chi sia il killer, l’uomo si sarebbe dato alla fuga dopo la colluttazione.

Diversi testimoni avrebbero riferito che sarebbe scappato verso via Moroni, riporta L’Eco di Bergamo.