Cristina Chiabotto e la legge "salva suicidi", il filo tra l'ex Miss Italia e l'operaio licenziato a Bergamo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Grazie alla legge “salva suicidi”, un operaio 50enne di Bergamo ha ottenuto la cancellazione di un debito di circa 100mila euro che, dopo aver perso il lavoro, non era in grado di pagare. Il caso, inevitabilmente, ricorda la vicenda che vide protagonista la modella Cristina Chiabotto. Nel 2019 anche la showgirl fece ricorso alla legge dopo aver contratto un debito di oltre 2 milioni di euro con il Fisco.

La legge “salva suicidi” ridona la vita ad un operaio bergamasco

Per comprendere perché Cristina Chiabotto ha potuto far appello alla legge “salva suicidi” dobbiamo innanzitutto far riferimento ad una storia più recente: quella di un ex operaio che aveva deciso di farla finita.

L’uomo, un cinquantenne di Bergamo, era stato licenziato dall’azienda per la quale lavorava, che stava vivendo un momento di crisi.

Fonte foto: ANSA

Cristina Chiabotto durante la cena di gala Telethon nel 2019

Purtroppo, il licenziamento lo aveva ridotto sul lastrico: di era indebitato con la banca per più di 100mila euro, con la conseguenza di perdere la casa e di essere lasciato dalla compagna.

Costretto a vivere in auto, aveva deciso di togliersi la vita.

Per fortuna, prima dell’estremo gesto, il Tribunale di Bergamo ha applicato la cosiddetta legge “salva suicidi”, la L. n. 3/2012.

Il caso di Cristina Chiabotto

L’applicazione della legge “salva suicidi”, in sostanza, ha permesso la cancellazione del debito.

Ma cosa accomuna la storia di questo ex operaio di Bergamo e Cristina Chiabotto?

Ebbene, la legge “salva suicidi” non fa distinzioni di reddito, e anche la modella e showgirl, in passato, ne ha beneficiato. La legge in questione serve infatti a dare aiuto ai cittadini in crisi da sovraindebitamento, indipendentemente dal reddito.

L’ex Miss Italia, in dettaglio, nel 2019 aveva accumulato un debito che superava i 2,5 milioni di euro, a fronte di un reddito annuo di 250mila euro.

Un debito che, dunque, è stato giudicato insostenibile grazie alla legge.

La decisione del Tribunale

La decisione del Tribunale di Ivrea ha liberato Cristina Chiabotto dal debito. La modella è stata costretta a vendere tre negozi, per un valore di circa 241mila euro.

Inoltre, la showgirl ha dovuto versare 9mila euro annui al Fisco.

La questione aveva sollevato diverse critiche da parte dell’opinione pubblica, critiche a cui la modella ha replicato affermando di aver agito in buona fede.

Stando al suo racconto, infatti, il debito milionario era stato contratto a causa di cattivi consigli fiscali forniti da sedicenti professionisti.