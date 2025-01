Incendio in un capannone a Milano in viale Sarca, colonna di fumo nero visibile per chilometri: il video

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grosso incendio è scoppiato nel capannone di un’azienda edile in viale Sarca a Milano, non distante dal confine con Sesto San Giovanni. In base alle primissime informazioni raccolte, all’interno della struttura si troverebbero materiali e macchinari edili, oltre a bombole di gas e solventi vari. Dopo aver messo in sicurezza l’area, vigili del fuoco e forze dell’ordine indagheranno sull’origine del rogo. Al momento non si segnalano feriti.

L’incendio in un capannone di viale Sarca a Milano

Il fuoco è divampato all’interno della struttura nella mattinata di venerdì 3 gennaio, con l’allarme che è scattato poco prima delle 6.30.

In base a quanto riportato dal sito MilanoToday, il magazzino avvolto dalle fiamme si trova al civico 366, a poche decine di metri dal confine tra il comune di Milano e Sesto San Giovanni.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incendio è scoppiato in un capannone di viale Sarca a Milano, al civico 366, vicino al confine con Sesto San Giovanni

L’allarme sarebbe partito da un dipendente dell’azienda edile, giunto sul posto per lavorare.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenute otto squadre di vigili del fuoco, tuttora al lavoro per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’edificio, all’interno del quale si trovano materiali e macchinari edili di vario genere, sarebbe grande circa 2mila metri quadrati.

L’interno, invaso dal fumo prodotto dalla combustione, sta rendendo particolarmente complicate le operazioni dei pompieri.

Nonostante per il momento non si segnalino feriti, sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, a scopo precauzionale.

