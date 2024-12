Incendio in un appartamento a Torino, una ragazza di 25 anni è morta intossicata: i genitori sono in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incendio in un appartamento nel centro di Torino. C’è almeno una vittima: una ragazza di 25 anni è morta asfissiata. Secondo quanto si apprende, almeno due persone sono state trasportate in ospedale. I vigili del fuoco sul posto hanno dichiarato l’abitazione inagibile. Si indaga sulle cause del rogo, anche se dai primi rilievi sembra che l’origine sia un corto circuito.

Incendio a Torino

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024, un incendio ha devastato un appartamento al pianterreno di un palazzo in corso Vittorio Emanuele a Torino.

Le fiamme hanno coinvolto l’abitazione dove una giovane ragazza di 25 anni, di origine asiatica, si trovava con alcuni familiari. Purtroppo, la ragazza è morta per asfissia causata dall’intossicazione da monossido di carbonio.

Incendio a Torino: morta giovane da 500 euro

Il rogo ha avuto origine in un appartamento che, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, è stato dichiarato inagibile.

Una vittima e due in ospedale

La vittima principale dell’incendio è stata la giovane donna, mentre altre due persone, probabilmente i suoi genitori, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Le loro condizioni sono ancora ignote, ma sembra che abbiano riportato anche loro intossicazioni da fumo.

La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto, insieme alla polizia locale, per gestire l’emergenza e avviare le indagini sul caso. Il palazzo è stato evacuato per precauzione.

Le cause del rogo

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ipotesi, il rogo potrebbe essere stato innescato da un problema con la canna fumaria, anche se non sono escluse altre cause, come un corto circuito.

Le indagini sono in corso, con il supporto della squadra scientifica della polizia di Stato e del nucleo investigativo antincendi.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli definitivi e si attendono i risultati delle analisi in corso per chiarire l’origine esatta dell’incendio, come per l’incendio a Milano.