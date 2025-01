Michael Schumacher compie 56 anni e la Ferrari gli fa gli auguri sui social: come sta oggi l'ex pilota

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il 3 gennaio 2025 l’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher compie 56 anni e la Ferrari non ha fatto mancare i suoi auguri social all’indimenticato campione, che il 29 dicembre 2013 è rimasto vittima di un gravissimo incidente sugli sci sulle Alpi francesi che gli ha cambiato la vita per sempre.

Gli auguri di buon compleanno della Ferrari a Michael Schumacher

“Sempre nei nostri cuori, tanti auguri Michael“, si legge nel messaggio pubblicato sui social network da Ferrari nella mattinata di venerdì 3 gennaio.

Il messaggio è corredato da una foto che mostra l’ex pilota sorridente accanto alla monoposti della scuderia di Maranello.

Gli auguri della città di Modena a Michael Schumacher

Anche la città di Modena ha dedicato un pensiero a Michael Schumacher nel giorno del suo 56esimo compleanno. Il sindaco Massimo Mezzetti ha inviato, infatti, un telegramma di auguri alla famiglia di “Schumi”, cittadino onorario di Modena dal 2001.

Nel messaggio si legge: “La città di Modena sarà sempre vicina a Michael Schumacher e alla sua famiglia. Al nostro cittadino onorario ribadiamo tutta la nostra ammirazione per come ha saputo entrare nei cuori di tanti tifosi di Formula 1 ed essere ispiratore per generazioni di colleghi. Buon compleanno Schumi, grande pilota e grande uomo“.

Come sta Michael Schumacher oggi dopo l’incidente sugli sci

L’incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher risale al 29 dicembre 2013.

Quella mattina, “Schumi” si trovava a Meribel con famiglia e amici. Verso le 11 si è diretto in un tratto non battuto a velocità normale: mentre procedeva a bassa velocità, passando da una pista battuta all’altra, ha attraversato un breve tratto di neve non battuto che nascondeva delle rocce contro cui ha urtato prima gli sci e poi la testa (causando la rottura del caschetto).

Le condizioni di Schumacher sono apparse gravissime fin da subito ma a distanza di anni regna ancora l’incertezza sul reale stato di salute dell’ex pilota, sottoposto a diversi interventi neurochirurgici. La famiglia, infatti, si è stretta attorno a lui, mantenendo il riserbo assoluto.

Michael Schumacher vivrebbe oggi a Maiorca, nella villa che la moglie Corinna ha comprato nel 2018 dal presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

Le informazioni su come sta Michael Schumacher oggi, come detto, sono poche e frammentate. Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ha detto: “Michael non parla, comunica solo con gli occhi“. In un documentario di Netflix del 2021 il figlio Mick ha rivelato: “Papà e io ci capiamo in modo diverso adesso“.

Secondo i media tedeschi, Schumacher sarebbe riapparso per la prima volta in pubblico nel settembre 2024 al matrimonio della figlia Gina, organizzato nella tenuta di famiglia a Maiorca.

A questo proposito, il Corriere dello Sport ha riportato le parole di Jussi Posti, capo del dipartimento di Neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche all’ospedale universitario di Turku in Finlandia: “Sulla base di ciò che sappiamo, non credo conduca una vita molto attiva. Tutte le informazioni indicano che non stia bene. I pazienti costretti a stare a lungo a letto diventano fragili e rigidi, non è più possibile alzarsi dal letto dopo così tanti anni. Sempre secondo ciò che sappiamo, probabilmente non c’è stato alcun cambiamento nelle sue condizioni nell’ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase”.