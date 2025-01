A Reggio Emilia sfonda con l'auto il supermercato Coop in via Luigi Sani e investe una donna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Mattinata di terrore in un supermercato Coop di Reggio Emilia: un Suv arrivato su via Luigi Sani ha sfondato le porte d’ingresso dell’attività dopo che la conducente aveva perso il controllo del mezzo durante una manovra nel parcheggio, finendo per investire una donna di 50 anni, che è stata poi soccorso e trasportata in ospedale con diverse ferite, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

Incidente nel supermercato Coop a Reggio Emilia

Un incidente ha avuto luogo nel corso della mattinata di oggi – giovedì 2 gennaio 2025 – poco dopo le ore 10:00, presso il supermercato Coop di via Luigi Sani, a Reggio Emilia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, l’incidente è stato causato da una donna di 50 anni di origine nigeriana, che si trovava alla guida di una Toyota Rav4.

La zona di Reggio Emilia nella quale si trova il supermercato Coop di via Luigi Sani

La conducente avrebbe perso il controllo del suo veicolo facendo manovra nel parcheggio dell’attività commerciale, finendo per penetrare all’interno del supermercato con tutto il Suv dopo aver sfondato l’ingresso, colpendo una cliente italiana di 60 anni che aveva appena terminato la spesa.

L’arrivo dei soccorsi in via Luigi Sani

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, gli agenti del nucleo anti-infortunistica della Polizia Municipale, i vigili del fuoco e il personale medico, giunto sul posto con due ambulanze e un’automedica.

La cliente investita, che è stata sbalzata a terra in seguito all’impatto, dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità, ma non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La conducente del Suv è invece uscita illesa dall’incidente, sebbene in stato di shock. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

La dinamica dell’incidente

La Polizia municipale ha effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, e sta ora indagando per ricostruire quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Al momento è esclusa l’ipotesi di un malore della conducente; la perdita di controllo del veicolo potrebbe essere dovuta a cause accidentali ancora da determinare.

Sicuramente le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e le testimonianze dei presenti potranno aiutare le Forze dell’Ordine a ricostruire con precisione quanto accaduto e ad accertare ogni responsabilità.