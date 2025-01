Ex sciatrice Vera Schenone spara al vicino a Moncalieri dopo una lite: grave l'uomo, indagano i carabinieri

L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone ha sparato a un vicino di casa a Moncalieri, in provincia di Torino. L’uomo è stato colpito da tre colpi di revolver esplosi dall’84enne al culmine di una lite ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sarebbe ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio a Moncalieri

L’episodio si è verificato intorno alle 14.30 di venerdì 3 gennaio in strada Cantamerla, nella zona precollinare di Moncalieri, al confine con il Comune di Torino.

In seguito a una lite per problemi di vicinato, l’84enne avrebbe preso il revolver detenuto regolarmente dal marito e sarebbe entrata nella proprietà del 50enne ingegnere residente nella casa accanto, aprendo il fuoco.

Il comune di Moncalieri, al confine con Torino, dove è avvenuto l’episodio

L’ex atleta avrebbe sparato tre colpi, ferendo il vicino all’addome e al torace. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino. Sarebbe in prognosi riservata.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno sentito Vera Schenone, insieme al marito e al figlio che sarebbero stati presenti alla scena.

Ascoltata in caserma come testimone anche la compagna del 50enne. Secondo quanto ricostruito, l’ex atleta e l’ingegnere non sarebbero nuovi a dispute tra vicini. I militari dell’Arma sono al lavoro sulle indagini, la pista condurrebbe al momento verso l’ipotesi del tentato omicidio.

Chi è Vera Schenone

Nata a Torino nel 1940, Vera Schenone è stata campionessa italiana di sci e a soli 15 anni ha partecipato alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo nel 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante, come più giovane atleta della spedizione azzurra, arrivando rispettivamente 36esima e 29esima, senza riuscire a concludere la terza gara.

Ai campionati italiani ha vinto in totale sei titoli, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960, e uno nello slalom gigante nel 1956.

Insieme al fratello Carlo, anche lui campione di sci, l’ex atleta ha gestito per diversi anni uno dei più antichi negozi di abbigliamento ed articoli sportivi di Torino, Schenone Sport, fondato dalla famiglia nel 1930.