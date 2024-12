Incidente in moto in Thailandia per Umberto Monney, italiano morto a Pattaya mentre era in vacanza

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Umberto Monney, un italiano di 76 anni, è morto in un incidente in moto avvenuto la Vigilia di Natale a Pattaya, in Thailandia. L’uomo, che da anni trascorreva l’inverno nella località turistica, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo a due ruote. Sulla dinamica del sinistro sono attualmente in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine locali.

Incidente in Thailandia: morto un italiano

Un incidente stradale in moto avvenuto in Thailandia è costato la vita ad un cittadino italiano, Umberto Monney.

Originario della provincia di Reggio Emilia, il 76enne si trovava a Pattaya, una nota meta turistica, per le vacanze natalizie.

Il sinistro è avvenuto a Pattaya, località turistica poco distante da Bangkok

Qui l’uomo si trovava per passare l’inverno, come ormai era solito fare tutti gli anni da quando aveva raggiunto l’età della pensione. Il sinistro che ha coinvolto il 76enne, dunque, è avvenuto giorni fa, ma la notizia si è diffusa in ritardo in quanto è stato complesso rintracciare i familiari dell’uomo.

La dinamica dell’incidente: com’è morto Umberto Monney

Stando alla ricostruzione dell’incidente, Umberto Monney stava percorrendo le strade di Pattaya in moto la Vigilia di Natale, quando si è verificato l’incidente.

Purtroppo, secondo le autorità, avrebbe avuto uno scontro con un altro mezzo a due ruote.

In dettaglio, si sarebbe scontrato violentemente con uno scooter, guidato da un 25enne. A bordo del secondo mezzo viaggiava anche la fidanzata del giovane.

I soccorsi e le indagini

A causa del violento impatto, per Umberto Monney non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non sono riusciti a rianimare il 76enne: una volta trasportato in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso.

Sull’incidente in Thailandia, al momento, si indaga: le Forze dell’Ordine locali stanno infatti cercando di mettere in chiaro l’esatta dinamica del sinistro, in modo da stabilire eventuali responsabilità.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata di una terza moto. Le indiscrezioni rivelano che il terzo mezzo sarebbe stato guidato da una donna.

Per evitare l’impatto, Monney avrebbe sterzato, finendo però frontalmente contro lo scooter del 25enne.