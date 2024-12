Cade dal tetto di un capannone mentre lavora in provincia di Lodi: 24enne muore dopo un volo di 10 metri

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ennesimo incidente sul lavoro: un giovane di 24 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi. L’operaio, di origini egiziane, stava lavorando alla ristrutturazione della struttura, appartenuta alla ex Polenghi Lombardo, quando la copertura sulla quale si trovava avrebbe ceduto. Sono ora in corso le indagini per scoprire le cause della tragica caduta da 10 metri di altezza.

Lodi, operaio 24enne cade dal tetto di un capannone

Mentre stava lavorando alla ristrutturazione di uno stabilimento a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, un 24enne sarebbe precipitato nel vuoto.

Stando ad una prima ricostruzione del tragico incidente, l’operaio si trovava sul tetto di un capannone dello stabilimento della ex Polenghi Lombardo, dove attualmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi

Mentre lavorava sul tetto del capannone, però, la copertura dello stabilimento avrebbe ceduto sotto il suo peso. Di conseguenza, l’operaio, un lavoratore di origini egiziane, sarebbe precipitato nel capannone sottostante.

L’intervento dei soccorsi

Il 24enne sarebbe quindi caduto da un’altezza considerevole: si stima che il volo sia stato di circa 10 metri.

Non sono ancora state diffuse le informazioni sulle generalità dell’operaio, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, infatti, che sono sopraggiunti sul luogo dell’incidente sul lavoro con automedica, ambulanza e elisoccorso, il ragazzo era già deceduto.

Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Indagini in corso

Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Lodi.

Al momento, le Forze dell’Ordine indagano per scoprire eventuali responsabilità. Sarà infatti necessario accertarsi del rispetto delle normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Purtroppo, quello avvenuto in provincia di Lodi è solo uno dei moltissimi incidenti sul lavoro recentemente avvenuti nel nostro Paese. Solo poche ore fa, in provincia di Casera, un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un muletto.