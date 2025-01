Sciame delle Quadrantidi, lo spettacolo delle prime stelle cadenti del 2025 e l'incontro di Venere con la Luna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il 2025 si apre con uno degli spettacoli astronomici più attesi e mozzafiato. La volta celeste di gennaio è attraversata dalle Quadrantidi, tra i più grandi sciami meteorici e prime stelle cadenti dell’anno, che bruceranno nell’alta atmosfera terrestre a un ritmo di 120 meteore all’ora. In contemporanea, va in scena anche un altro appuntamento galattico, il “bacio” tra Venere e la Luna.

Le prime stelle cadenti

Lo spettacolo delle Quadrantidi è generalmente visibile tra l’1 e il 5 gennaio, con un picco di attività atteso tra il 3 e il 4 del mese.

Secondo quanto previsto dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), quest’anno lo sciame di meteore solcherà il cielo con maggiore intensità a partire dalle 18 ora italiana, per un’attività della durata tra le quattro e le sei ore successive.

In Italia sarà difficile osservare il fenomeno durante il suo picco, perché il radiante delle Quadrantidi, la regione del cielo dalla quale sembrano arrivare prospetticamente, sarà molto basso all’orizzonte al Settentrione tra il tramonto e la mezzanotte, mentre sarà più alto soltanto nella notte e in direzione nord-est: i fortunati potranno scorgerle a occhio nudo.

Per chi vive nell’Italia meridionale lo spettacolo sarà ancore meno visibile per il tramonto anticipato del radiante.

Lo sciame delle Quadrantidi

Le Quadrantidi, o Bootidi, prendono il loro nome proprio dal punto del firmamento dal quale sembrano provenire: il Quadrante Murale, una costellazione obsoleta che fa parte di quella di Boote, sotto l’Orsa Maggiore.

Lo sciamo meteorico è ritenuto il risultato dei detriti dell’asteroide 2003 EH1, identificato nel 2003: il corpo principale dal quale provengono le Quadrantidi potrebbe essere un pezzo di una cometa estinta, forse la stessa registrata da osservatori cinesi, coreani e giapponesi oltre 500 anni fa, nel 1490-91.

La congiuzione tra Luna e Venere

Per chi non riuscisse ad ammirare le stelle cadenti, in contemporanea, però, il cielo offrirà anche lo spettacolo dell’incontro ravvicinato tra la falce di Luna crescente e il pianeta Venere, la prima congiunzione dell’anno, che sarà visibile nella costellazione dell’Acquario.

La sera del 4 gennaio, inoltre, il nostro satellite naturale sarà protagonista dell’occultazione di Saturno: il pianeta scomparirà sul lato desto della Luna, quello oscuro, e riapparirà oltre la falce illuminata, sulla parte sinistra del disco lunare.