Incidente tra un bus Atac e un'auto a Roma in via Prenestina: 44enne morto sul colpo, ferito il conducente

Tragedia sulle strade di Roma. Un uomo di 44 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto in via Prenestina: la vittima, di origini marocchine, è rimasta coinvolta in uno scontro con un bus Atac della linea 170 che stava rientrando nella rimessa di Tor Sapienza. L’autista del mezzo pubblico è stato trasportato in ospedale, dove ha ricevuto assistenza medica. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Il sinistro è avvenuto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, intorno alle 3, in via Prenestina, all’altezza di via Olevano Romano.

Secondo quanto riferito dal sito RomaToday, i veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un violento tamponamento.

Il 44enne è morto sul colpo. Il conducente dell’autobus è stato invece trasportato presso l’ospedale Vannini, dove ha ricevuto tutte le cure mediche necessarie.

I rilievi e le indagini

Sul posto sono giunti immediatamente i caschi bianchi del gruppo V Casilino, per effettuare i dovuti rilievi.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia di Roma.

Spetterà alle forze dell’ordine indagare sull’incidente, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

La nota di Atac

Attraverso un comunicato, Atac (Azienda per la mobilità di Roma Capitale) ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia.

“Nella notte, lungo via Prenestina, un bus della linea 170 che rientrava nella rimessa di Tor sapienza, con solo il conducente a bordo, è stato coinvolto in un incidente con una vettura privata”, ha fatto sapere la società.

“Il conducente dell’auto privata è deceduto – prosegue il messaggio -. Le forze dell’ordine, alle quali Atac sta offrendo la massima collaborazione, stanno procedendo a definire le circostanze dell’accaduto. Atac esprime il proprio cordoglio per il tragico evento“.

L’altro incidente in via Prenestina

Solo poche ore prima, intorno alle 20 di sabato 28 dicembre, un’auto guidata da una donna di 70 anni ha travolto e ucciso un uomo di 63 anni in prossimità di un attraversamento pedonale proprio in via Prenestina. La vittima si chiamava Alberto Mariani.

Le condizioni del 63enne sono subito apparse gravi. Nonostante gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo, l’uomo è morto sul luogo dell’incidente, prim’ancora che potesse essere trasportato in ospedale.