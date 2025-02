Giornalista Fabio Postiglione morto in un incidente, il commosso addio della moglie Valentina Trifiletti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ho perso il mio amore, il mio maestro, il mio migliore amico. Ho perso tutto“. Così sui social Valentina Trifiletti parla della tragica scomparsa del marito Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera morto il 28 gennaio in un incidente stradale a Milano. In un lungo e commovente post la moglie del cronista, anche lei giornalista, esprime tutto il suo dolore per la perdita del compagno e collega.

Fabio Postiglione, l’addio della moglie Valentina Trifiletti

“Non sono capace di dire e scrivere qualcosa di diverso da quello che hanno fatto in questi giorni di dolore profondo amici e colleghi bravissimi”.

Inizia così il lungo post su Facebook con cui la giornalista Valentina Trifiletti racconta tutto il suo dolore per la scomparsa del marito Fabio Postiglione.

Fonte foto: ANSA Fabio Postiglione è morto in un incidente stradale a Milano il 28 gennaio 2025

Non solo compagno di vita, ma anche collega e fonte di ispirazione. “Avevi la caratura e la tecnica dei più anziani, i più esperti, nonostante fossi così giovane”, scrive rivolgendosi al marito.

“Che talento, amore mio. A ogni collega parlavo di te e lo misuravo con te. E, non me ne vorranno, ma non ce n’era uno in grado di superarti e nemmeno di eguagliarti”.

“Ho perso tutto”

“Vorrei poter dire tutto con poche parole ma è impossibile”, scrive la moglie del cronista morto a soli 44 anni a Milano.

“Ci siamo riconosciuti e ci siamo scelti per la vita. Pensavamo le stesse cose e se mi capitava di pensarla diversamente, alla fine, la pensavo sempre come te. Non ho paura di dire che non ci saremmo lasciati mai.

“Non ti risparmiavi mai – continua – davi tutto te stesso nel lavoro, in famiglia, con gli amici. Ti tendevano una mano e tu allargavi le braccia”.

“Vorrei consolare tutti – conclude – perché so cosa hanno perso. Io ho perso il mio amore, il mio maestro, il mio migliore amico. Ho perso tutto“.

Chi è Valentina Trifiletti

Valentina Trifiletti è una giornalista e videomaker che lavora a Mediaset.

In precedenza aveva lavorato per Il Fatto Quotidiano e per L’aria Che Tira, il programma di approfondimento mattutino di La7.