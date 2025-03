PizzAut svaligiata dai ladri, l'appello di Nico Acampora: "Venite a mangiare, preoccupiamoci solo dei ragazzi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Furto al PizzAut di Nico Acampora: il locale di Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, ha ricevuto la visita dei ladri che hanno fatto danni per 7.000 euro. La pizzeria nasce da un progetto di inclusione volto a dare lavoro ai ragazzi autistici. Data l’importanza sociale, all’inaugurazione di una delle sedi presero parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e autorità politiche e religiose.

I danni dei ladri a PizzAut

La porta a vetri in frantumi, sangue sul pavimento (segno che i ladri sono rimasti feriti), cassa svuotata, computer e altri materiali trafugati. Neppure le mance dei ragazzi sono state risparmiate.

Il video di Nico Acampora

È stata una telefonata concitata ad avvertire il fondatore Nico Acampora: “Nico, corri perché qualcuno stanotte ha sfondato la porta sul retro ed è entrato nel locale!”.

“Non c’è ritegno, hanno fatto quello che vogliono nel ristorante. Ci sono vetri dappertutto. […] Si devono essere fatti male. Mi dispiace che si siano fatti male, ma mi dispiace ancora di più sentirmi così deflorato”, commenta amaramente l’imprenditore che da anni si spende per l’inclusione dei ragazzi autistici.

Un video pubblicato sui social mostra la devastazione del locale. “Nico, quelli che vengono da PizzAut a spaccare tutto… non sono normali”, ha commentato Lollo, un ragazzo autistico, nel racconto di Nico Acampora.

L’invito a mangiare a PizzAut

Ma lo scempio è stato seguito da un moto di solidarietà: in molti hanno contattato il fondatore chiedendo cosa potessero fare per dare una mano. Tanti hanno chiesto il codice Iban per fare un versamento.

Anziché ripagare i danni al locale, Nico Acampora ha invitato tutti ad andare a mangiare a PizzAut: “Venite a Cassina a mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro… preoccupiamoci solo dei ragazzi, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole. Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato… il lavoro“.

“Vi vogliamo bene a tutti, un po’ meno a chi è venuto a farci del male. Non lasciateci soli. Venite a pranzo e a cena da PizzAut Cassina in questi giorni, vi aspettiaAmo”, è l’invito di Nico Acampora.

PizzAut si trova in via Don Verderio 1, a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano.