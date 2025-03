Parcheggiatori abusivi a Catania, la Polizia fa piazza pulita: raffica di multe, ecco dove sono stati beccati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla Polizia di Stato a Catania per violazione del DACUR. Gli individui, tutti pregiudicati, sono stati sorpresi mentre operavano illegalmente nelle vie e piazze della città.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L’operazione si è concentrata sulle sei “zone rosse” individuate dall’ordinanza prefettizia.

Controlli nelle aree affollate

Nelle ultime ore, i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti hanno pattugliato le zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti a Catania, grazie alla presenza di siti culturali, attività commerciali e luoghi di ritrovo.

Individuazione e sanzioni

L’attività di controllo ha portato all’individuazione di 6 soggetti, sorpresi mentre svolgevano l’attività abusiva di posteggiatore. Gli uomini, tutti noti pregiudicati catanesi, sono stati fermati e sanzionati. Molti di loro erano già stati trovati a stazionare negli stessi punti la settimana precedente.

Dettagli delle sanzioni

In particolare, in via Dusmet, Corso Sicilia, via Santa Maddalena e piazza Manganelli, sono stati sanzionati amministrativamente un 32enne, un 34enne, due 36enni, un 26enne e un 46enne. Gli accertamenti hanno rivelato che tutti hanno violato il DACUR, il provvedimento che vieta di frequentare le aree dove erano già stati sorpresi a svolgere l’attività illecita.

Conseguenze legali

Tutti sono stati sanzionati per le violazioni al Codice della Strada, con il sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita. Inoltre, in quattro casi, si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di allontanamento dalle “zone rosse”.

