Ragazzo 16enne disperso nel Tevere a Roma, ricerche in corso: coinvolti anche elicottero e sommozzatori

Un ragazzo di 16 anni è caduto nel fiume Tevere, a Roma, ed è dato per disperso. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono attive per cercare l’adolescente. Coinvolti sommozzatori, squadre ordinarie e un elicottero. L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto all’altezza del Ponte Principe Amedeo Savoia.

Ragazzino scomparso nel Tevere

I vigili del fuoco hanno fatto sapere, tramite il loro un post sul proprio profilo X, di essere alla ricerca di un ragazzo di 16 anni che sarebbe scomparso nelle acque del Tevere nella giornata del 7 marzo a Roma.

L’ultimo avvistamento certo del giovane sarebbe avvenuto all’altezza del Ponte Principe Amedeo Savoia, in una zona centralissima della capitale, a poche centinaia di metri dal Vaticano e da Castel Sant’Angelo.

La zona di Roma dove è scomparso il ragazzo

I vigili del fuoco stanno operando il più rapidamente possibile per individuare il giovane sparito nelle acque del fiume.

La scomparsa del ragazzo

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, a dare l’allarme sarebbe stato un passante, che avrebbe visto il ragazzo spogliarsi e buttarsi nelle acque del fiume attorno alle 12:20.

Il giovane non sarebbe però riemerso dall’acqua, e il testimone avrebbe quindi allertato le forze dell’ordine, che a loro volta hanno dato il via alle ricerche con l’ausilio dei vigili del fuoco.

I vestiti, rimasti sulla riva, sono stati acquisiti dalla polizia del commissariato di Trastevere, che sta indagando su quanto accaduto.

Le ricerche del 16enne scomparso

I vigili del fuoco stanno impiegando tutti i mezzi a disposizione per tentare di ritrovare il prima possibile il 16enne scomparso nelle acque del Tevere alle 12:20 del 7 marzo, in una zona centrale di Roma.

Oltre alle squadre ordinarie impiegate nel pattugliamento della riva del fiume, stanno operando anche quelle dei sommozzatori fluviali, specializzate nella ricerca di persone all’interno dei corsi d’acqua.

In azione, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia fluviale, che per prima è stata avvisata di quanto accaduto e che sta cercando il giovane scomparso per tutto il corso del fiume. Si è anche alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco, per monitorare il Tevere dall’alto.