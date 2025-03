Pamela Bach e il suicidio spiegato dalla vicina, l'ex moglie di David Hasselhoff ultimamente "sembrava triste"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stata trovata senza vita nella sua abitazione di Los Angeles Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff. La donna, che aveva 61 anni si sarebbe tolta la vita con un colpo di pistola alla testa. Ancora da chiarire dinamica e cause esatte della morte, con la Polizia che ha anche sentito i vicini della 61enne: uno di loro avrebbe detto che negli ultimi giorni Pamela “sembrava triste”.

Il suicidio di Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff

Nella giornata di mercoledì 5 marzo è stata trovata priva di vita, nella sua casa di Los Angeles, la 61enne Pamela Bach, ex moglie dell’attore David Hasselhoff, modella e attrice conosciuta per aver partecipato a serie tv di successo come “Supercar” e “Baywatch”.

I familiari della donna non avevano sue notizie da giorni e si sono preoccupati, allertando così le autorità. Al loro arrivo, le Forze dell’Ordine hanno trovato la donna priva di vita, uccisa da un colpo di pistola che si sarebbe autoinflitta.

Fonte foto: IPA Pamela Bach, l’ex moglie di David Hasselhoff morta suicida a Los Angeles

La donna non avrebbe lasciato alcun messaggio prima di suicidarsi. Le Forze dell’Ordine sono però al lavoro per chiarire cause e dinamica di quanto accaduto.

Le parole della vicina

Stando a quanto riportato dal New York Post, la Polizia ha interrogato anche i vicini di casa della 61enne, nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi giorni di vita.

Propria una vicina di casa di Pamela Bach, la 65enne Hiromi Osiecki, avrebbe affermato di averla vista l’ultima volta due giorni prima del ritrovamento, lunedì 3 marzo, e in quella occasione “ho avuto la sensazione che sembrasse triste”.

Anche il marito della donna ha parlato di Pamela Bach, descrivendola come “una chiacchierona. Parlava con un sacco di gente quando portava a spasso i suoi cani”. L’uomo ha definito la sua morte “scioccante, non sembrava il tipo di persona che avrebbe voluto uccidersi”.

La reazione della figlia

La signora Osiecki ha anche parlato della figlia più giovane di Hasselhoff e Bach (che sono divorziati dal 2006), la 32enne Hayley, che ha scoperto il corpo della madre arrivando presso l’abitazione quasi insieme ai paramedici.

“Era isterica, urlava, strillava, piangeva per strada – ha detto la vicina di casa – Piangeva, diceva ‘Voglio solo prendere la mia macchina’. Le Forze dell’Ordine hanno cercato di farla entrare in casa e chiudere la porta, ma senza riuscirci. È entrata e uscita un paio di volte”.

Lo stesso Hasselhoff ha parlato della morte dell’ex moglie sui social: “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per la dimostrazione di amore e sostegno durante questo periodo difficile, ma chiediamo gentilmente la vostra privacy mentre soffriamo e attraversiamo questo periodo difficile”.