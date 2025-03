Chiuso bar in via Trento a Parma: era frequentato da pregiudicati e spacciatori, decisivi i servizi di una tv

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un locale di Parma è stato chiuso per 7 giorni a causa della sua pericolosità per la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha sospeso la licenza del bar in via Trento, frequentato da soggetti pregiudicati e dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Provvedimento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato per la presenza abituale di individui pericolosi nel locale. Numerosi controlli hanno confermato la frequentazione di pregiudicati, mentre servizi giornalistici televisivi hanno evidenziato la situazione critica.

Impatto sulla comunità

La presenza di tali individui ha generato preoccupazione tra i cittadini, creando un grave pericolo per la sicurezza collettiva. La sospensione della licenza mira a dissuadere i soggetti pericolosi dal frequentare il bar, contribuendo così a migliorare la sicurezza pubblica.

Dettagli del provvedimento

Alla luce di questi fatti, il Questore della provincia di Parma ha firmato il provvedimento ai sensi dell’art. 100 TULPS, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini. La notifica è stata effettuata nella mattinata odierna dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. di Parma.

Fonte foto: IPA