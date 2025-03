Morto Pasquale Laurito padre della "Velina Rossa": chi era il giornalista precursore delle newsletter

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto a 97 anni Pasquale Laurito, cronista parlamentare di lunga data, famoso per aver creato la Velina Rossa, una nota stampa sui retroscena della sinistra italiana in Parlamento, diventata riferimento per più generazioni di giornalisti. Nella sua carriera ha collaborato con l’Ansa per diversi anni.

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo è morto, all’età di 97 anni, Pasquale Laurito, tra i più noti cronisti parlamentari dell’epoca repubblicana. Vicino alla sinistra, prima al Pci e poi al Pd, ha ideato la Velina Rossa.

Si tratta di un foglio di informazione, una nota inviata via fax ai principali giornali e ai cronisti, che riportava i retroscena e le indiscrezioni sulla linea politica del Pci e in generale su cosa stesse accadendo nella sinistra parlamentare italiana.

La Velina Rossa era la controparte della Velina Bianca di Vittorio Orefice, creata invece per informare sui movimenti parlamentari interni alla Dc. Entrambe, per metodo di diffusione e periodicità, possono essere considerate precursori delle moderne newsletter.

Chi era Pasquale Laurito

Nato nel 1927 a Lungro, in provincia di Cosenza, è figlio di un medico di origini arbereshe, la popolazione di etnia albanese che vive in diverse regioni del Sud Italia fin dal XV secolo.

Entra a Montecitorio come cronista per la prima volta nel 1946, ma la sua carriera giornalistica, intervallata da alcune esperienze cinematografiche, prende corpo nel 1970, quando inizia a seguire il Pci per l’agenzia di stampa Ansa.

Laurito rimane iscritto al Partito comunista italiano fino al suo scioglimento e confluisce poi, anche grazie alla sua vicinanza a Massimo D’Alema, nelle varie formazioni che portano poi alla creazione del Partito democratico.

Il ricordo di politici e colleghi

Molti i ricordi commossi di colleghi, ma anche di diversi parlamentari, che in un sondaggio avevano eletto Laurito il più apprezzato cronista parlamentare di lunga data.

“L’Associazione stampa parlamentare esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare. Pasquale avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 15 maggio. Di recente era stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica dal Quirinale” recita una nota dell’Asp.

“Sono dispiaciuto per la scomparsa di Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare. La sua lunga carriera ha attraversato la storia repubblicana. Laurito è stato testimone e narratore di decenni di politica, punto di riferimento per generazioni di cronisti” ha dichiarato il presidente della Camera Lorenzo Fontana.